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紐約州長不只涉性騷「抗疫回憶錄」被疑濫權 牟利500萬

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紐約州長葛謨涉性騷 官位不保 民主黨大老劃清界限

中央社／紐約3日電
葛謨。（美聯社）
葛謨。（美聯社）

紐約州葛謨（Andrew Cuomo）深陷性騷擾醜聞，州檢察長詹樂霞今天公布的報告提出更多不利他的事證後，總統拜登表明葛謨應辭職，民主黨大老也紛紛劃清界限，權傾一時的葛謨官位岌岌可危。

歷經5個月調查，詹樂霞（Letitia James）在公布報告的記者會上說，調查人員發現葛謨（Andrew Cuomo ）行徑令人「深感不安」，且時常涉及年輕女性。這份報告大致證實今年春季多名現職和前任州政府雇員指控葛謨性騷擾、在工作場合行為不當的說法。

葛謨則立場堅定，在預錄影片中指控調查報告「偏頗」，堅稱他「從未不當碰觸任何人」、「實情與外界描繪有極大出入」。

不過，與葛謨有多年交情的拜登在白宮被問及葛謨是否應下台時斬釘截鐵回答：「是。」

紐約州長葛謨(右)與紐約檢察長詹翠霞(左)。（Getty Images）
紐約州長葛謨(右)與紐約檢察長詹翠霞(左)。（Getty Images）

63歲的葛謨捲入性騷擾醜聞時否認有任何不當行為，並堅稱不會辭職，懇請外界等調查結果出爐再下判斷。這段期間，拜登一直迴避相關議題，今天才終於表態，但他未明確表示葛謨如果堅拒辭職要如何處置。

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長達165頁的調查報告詳述11名女性對葛謨的控訴，包括以不當言語和不顧他人意願的擁抱、親吻、觸摸騷擾當事人，行徑違反多項聯邦與州法律。一名女性去年公開指控葛謨性騷擾，事後遭葛謨與幕僚報復，是先前未被媒體報導的內容。

根據報告，紐約州警局負責葛謨維安工作的一名女性成員告訴調查人員，葛謨曾在她執勤時觸摸她的臀部與背部，並曾問她為何想要結婚，因為婚姻「總是以離婚收場，妳不僅虧錢，性慾還會降低」。

葛謨出身政治世家，父親馬里奧（Mario Cuomo）也曾任紐約州長。他2011年繼承衣缽入主州政府，已兩度連任州長。紐約去年春季陷入疫情危機後，他展現領導風範並每天舉行疫情簡報安撫人心，躍居全美政壇風雲人物。

但風水輪流轉，葛謨以回憶錄賺進大把鈔票之際，行政團隊被控低報長期照護機構COVID-19死亡人數，面臨聯邦檢察官調查。葛謨遭多名女性指控性騷擾後民主黨內多位大老呼籲他辭職，政治前途日益黯淡。

➤➤➤性騷經查屬實 葛謨拒承認 「我都是善意」

紐約州選出的聯邦參議員舒默（Chuck Schumer）與陸天娜（Kirsten Gillibrand）今天再度敦促葛謨辭職，就連原本還支持葛謨的聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也加入要求他下台的行列。

紐約州眾議會3月對葛謨發動彈劾調查，議長希斯提（Carl Heastie）在詹樂霞公布調查報告後與民主黨議員緊急會商並發表聲明：「州長已明顯失去眾議會民主黨多數的信心，他不能再繼續任職。」

葛謨 紐約州 性騷擾

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