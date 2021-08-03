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拜登呼籲紐約州長葛謨辭職 應否彈劾？「一步步來」

拜登呼籲紐約州長葛謨辭職 應否彈劾？「一步步來」

世界新聞網／綜合報導
拜登總統3日下午呼籲紐約州州長葛謨辭職。（路透）
拜登總統3日下午呼籲紐約州州長葛謨辭職。（路透）

拜登總統3日下午呼籲紐約州州長葛謨辭職。紐約州州長葛謨被控性騷擾多位女性，紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）今天表示，長達五個月的調查發現，葛謨違反多項聯邦與州法律，在工作場所製造「恐懼氣氛」。

不過葛謨（Andrew Cuomo）隨即否認有任何不當行為，並明白表示無意辭職。

白宮3日下午舉行新冠病毒防疫記者會上，拜登總統被問及此事時，他說，他認為葛謨應辭職；但被問到是否應彈劾莫謨時，拜登說「讓我們一步步來」。

詹樂霞在稍早的新聞簡報中說，調查顯示葛謨從事當事人不願意的撫摸、親吻和擁抱，說不適當的話，他的辦公室已成為「有毒的」工作場所，讓「騷擾得以發生」。

調查發現，葛謨以行為、言語性騷擾11位女性，其中有許多是年輕女性，包括現職和已離職的紐約州雇員。

詹樂霞表示，葛謨和高階幕僚對至少一位出面指控的前雇員採取報復行動。

詹樂霞3月1日接獲葛謨辦公室正式要求，對性騷擾指控展開調查。當時有越來越多女性公開提出指控，危及葛謨的官位和政治前途。

63歲的葛謨當時否認有任何不當行為，並堅稱不會辭職，懇請外界等調查結果出爐再下判斷。

這項民事調查不會直接導致刑事指控，不過恐對葛謨造成重大打擊。民主黨籍的葛謨自2011年來一直擔任紐約州長，目前是他的第三個任期，他曾被視為總統候選人的可能人選。

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