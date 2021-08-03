性騷經查屬實 葛謨拒承認 「我都是善意」

葛謨回應性騷指控。(美聯社)

紐約州檢察長辦公室3日公布報告，認定多名女性指控州長葛謨 (Andrew Cuomo)性騷擾 屬實；葛謨同日作出回應，仍拒絕承認自己的行為屬於性騷擾，表示他的所有動作都是善意的，但對她人可能造成的誤會感到抱歉；他表示，其律師團隊已經將己方對此事的事實調查公布在其個人網站上，供公眾參考；儘管已有多名民代再次呼籲葛謨辭職，但他表示，自己不會因這件事分心，「我們仍有更重要的工作 。」

葛謨表示，過去幾個月來對他和他的家人來說很痛苦，「儘管媒體日復一日報導很多醜惡的故事，但我不想讓外界說我干涉調查，因此我積極配合；我之前就說過，調查報告出爐之時，我也會說出我自己的看法，我的律師已經在我的個人網站上公布報告，對所有指控都做了回應，和獨立調查組的說法並不一樣，希望民眾兼聽則明。」

他說，「我想讓你們知道，我從來沒有不當撫摸、性騷擾過任何人；我已經63歲，過去40年一直做公職，我從來沒有做那樣的事，那不是我。」

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葛謨表示，最讓他感到困惑的一樁指控是前州府員工班奈特(Charlotte Bennett)；他說，班奈特很聰明，也願意學習，而且她曾表示，之所以願意加入州府工作是因為自己就是性騷受害者，而州府一直是打擊性騷擾的先驅；根據此前報導，葛謨曾與班奈特討論男女交往之事，還問道年齡是否會成為交往的障礙，班奈特就此指控葛謨性騷擾。

對此葛謨說，當時之所以提到那些問題，「是因為我自己的一位家庭成員就是性騷受害者，當時我花了很長時間開導她，願意做任何事情幫她擺脫痛苦；班奈特讓我想起了我的這位家人，看到她的遭遇，我希望幫助她，就問了一些一般不會向其他人提及的問題，如戀愛關係的問題，我只是想幫她走出因應；但我錯了，班奈特和她的律師從另一個角度來解釋我的話，那是我從沒有過的動機；對此我表達深深的歉意，我不該說那些話。」

葛謨還說，許多所謂證明他性騷擾的照片，如撫摸面頰、親吻、擁抱，「這些動作都是我一輩子都在做的，很多動作都是從我父母那裡學到的，也有很多同樣的照片，並未拿來用作性騷擾的證據；我會擁抱很多人，無論老少、無論男女、性取向如何，但若有人說我的動作是性騷擾，我只能說抱歉。」

「我可能也說了一些『親愛的』、『甜心』之類的用語，那是因為我總愛開玩笑，無論公開場合或私下，都是一樣，因為我希望讓通過這種方式讓人們感到放鬆，好與他們溝通，拉近我們的關係。」

有關職場工作環境差的指控，葛謨回應稱，「我的辦公室對員工的要求一向很高，我們工作辛苦，不是那種朝九晚五到點打卡下班的辦公室；州府要處理的問題非常重大，有事事關生死，我們得完成任務。」他提醒民眾，目前的政治環境是「有毒的」，政治和偏見在許多事情上糾纏不清，許多人也希望用這件事給自己積累政治資本，希望民眾兼聽則明。

葛謨再次暗示他不會因此辭職，「我的職責是為民眾服務，我不會因為這件事分心；疫情遠未結束，我們還要團結起來抗擊疫情。」