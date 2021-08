快訊／五角大廈突關閉 警於附近擊斃1槍手 1警送醫

美國有線電視新聞網(CNN)3日報導,美國國防部所在的五角大廈附近的公車站發生槍擊 事件,五角大廈緊急關閉。

CNN報導,這起槍擊事件發生在五角大廈外的地鐵公車站,不同路線公車均在該處匯流,為五角大廈主要出入口之一,每天人流量達數千人。

五角大廈防衛處發言人雷蒙(Chris Layman)表示,因五角大廈的交通樞紐發生意外事件,已確認五角大廈關閉;狀況持續中,目前尚未安全,呼籲民眾避開這個區域。

當地警消推特指出,已知有數名傷者,具體情況還未知。

據Politico網站報導,周二上午五角大廈附近一名槍手被警方擊斃,另一名警察受傷送醫。

五角大廈部隊保護局(PFPA)在周二上午11時推文,證實五角大廈交通中心(Pentagon Transit Center)公車月台發生槍擊案,呼籲民眾避開前往此區域。

The Pentagon currently is on lock down due to an incident at the Pentagon Transit Center. We are asking the public to please avoid the area. More information will be forthcoming.