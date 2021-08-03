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快訊

五角大廈突關閉 警於附近擊斃1槍手 1警送醫

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快訊／五角大廈突關閉 警於附近擊斃1槍手 1警送醫

記者張文馨、世界新聞網／即時報導
國防部五角大廈。(Getty Images)
國防部五角大廈。(Getty Images)

12:43 pm 更新

美國有線電視新聞網（CNN）3日報導，美國國防部所在的五角大廈附近的公車站發生槍擊事件，五角大廈緊急關閉。

CNN報導，這起槍擊事件發生在五角大廈外的地鐵公車站，不同路線公車均在該處匯流，為五角大廈主要出入口之一，每天人流量達數千人。

五角大廈防衛處發言人雷蒙（Chris Layman）表示，因五角大廈的交通樞紐發生意外事件，已確認五角大廈關閉；狀況持續中，目前尚未安全，呼籲民眾避開這個區域。

當地警消推特指出，已知有數名傷者，具體情況還未知。

12:27 pm 更新

據Politico網站報導，周二上午五角大廈附近一名槍手被警方擊斃，另一名警察受傷送醫。

五角大廈部隊保護局（PFPA）在周二上午11時推文，證實五角大廈交通中心(Pentagon Transit Center)公車月台發生槍擊案，呼籲民眾避開前往此區域。

11:50 am

據Daily Mail網站報導，五角大廈周二上午暫時封鎖，因附近公車站Pentagon Transit Center傳出槍擊案。

據了解至少有一人中彈倒下。

地鐵站 槍擊

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