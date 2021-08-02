緊張再起？美國要求24名俄外交官9/3前離境

拜登、普亭。(Getty Images)

俄羅斯 駐美國 大使安托諾夫（Anatoly Antonov）表示，華府 要求24名俄國外交官在簽證到期後於9月3日前離境，使得兩國的緊張關係升高。

根據「國家利益」（The National Interest）雜誌昨天刊出的內容，安托諾夫受訪時沒有說明美國此舉是否因兩國特定爭端而起。他說，「由於華府突然緊縮簽證核發程序」，幾乎所有俄羅斯外交官員都將在無人接替職位的情況下離境。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天回應表示，華府不是在利用俄羅斯外交官的簽證報復莫斯科。他說，安托諾夫對此事的描述「不精確」。

普萊斯沒有爭辯俄羅斯外交官必須離開美國一事，他說，俄羅斯人員必須在3年後申請延長簽證「不是新的程序」，申請都是依個案審查。

莫斯科與華府一直以來都對許多議題存有歧見，在美國總統拜登說他認為俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）是「殺手」後，兩國關係進一步惡化。

拜登今年6月16日與蒲亭會面後，美俄的緊張關係稍有緩解，一些外國投資人甚至再度購買俄羅斯政府債券。

但美國國務院7月30日表示，俄羅斯自8月起禁止美國駐莫斯科大使館續聘或僱用俄羅斯人或第3國人員，除非是為了聘用警衛，導致使館必須資遣182名職員與數十名派遣人員。

普萊斯今天在例行記者會上說：「我們保留對俄羅斯舉措採取適當因應措施的權利。」

華府3月與4月就俄羅斯去年干預美國大選、發動網路攻擊與霸凌烏克蘭等惡意行動制裁俄羅斯。普萊斯表示，這些行動是對俄羅斯行為「作出回應」，而非升高緊張情勢。