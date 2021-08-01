展現美方重視 布林肯下周連5天與東南亞線上會議

美國國務卿布林肯。(美聯社)

美國 國務院官員今天表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）下周每天都將透過視訊與東南亞 官員召開會議。美國這一步除展現出東南亞為美國的優先要務，也要因應緬甸 危機。

路透報導，布林肯下周連續5天都將參與視訊會議，包括與東南亞國家協會（ASEAN）10國外交部長召開年度會議，也要和湄公河下游地區國家緬甸、柬埔寨、寮國、越南和泰國舉行不同的會議。

這名對路透簡報的官員匿名表示：「我認為這清楚昭示著美國對這個地區的承諾。」

美國近年並非總是派出高階官員參與東協會議，有時派出較低階官員參與東南亞地區峰會。

拜登上任之初將中國視為主要外交政策挑戰，而忽略了人口逾6億，往往壟罩在中國這個經濟強權陰影之下的東南亞鄰國。

這個現象在美國官員近來接二連三出訪東南亞下，獲得些許改善：美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）5 、6月期間造訪了印尼、柬埔寨及泰國；國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）本周前往越南和菲律賓；副總統賀錦麗（Kamala Harris）也預計將出訪新加坡及越南。

匿名官員告訴路透，「一波波的高層接觸會得到正面回報」。這位官員還說，美國只要神隱，東南亞國家就會察覺到，「你會聽到一些可能關於美國沒有認真看待他們，或將他們視為理所當然的抱怨」。

下周的視訊會議，將看到布林肯與緬甸軍政府代表出席同場會議。國務院官員說，美國並不是要給予2月1 日發動政變的緬甸軍方任何正當性，而是要藉這個機會向軍政府傳達訊息。

這位匿名官員說：「我們不會因為緬甸一群將領的惡意行為，而避開東協。」這位官員說，美方也在接觸由反軍政府人士組成的「全國團結政府」（National Unity Government）。