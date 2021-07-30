美學者：美中都不尋求衝突 但陷安全困境 台灣最危險

美學者認為北京與華府都不尋求衝突，不過雙邊正陷入一種安全困境。(路透)

美國 北卡羅萊納州戴維森學院東亞政治學教授任雪麗（Shelley Rigger）30日表示，她認為北京軍事脅迫台灣 不在推動統一，北京與華府都不尋求衝突，不過雙邊正陷入一種安全困境－「威脅／反威脅上升螺旋」，這為美中都帶來危險，最危險的當屬台灣；台灣正在強化自我防衛，台灣人民也應提高獨自抵抗沈重第一擊的信心和決心，以預防兩岸衝突。

華府智庫國家亞洲研究局（National Bureau of Asian Research）30日舉行一場兩岸情勢的網路研討會，與會專家提到近兩年來解放軍在台灣附近施加的強大軍事壓力，包括解放軍戰機頻繁入侵台灣防空識別區。

任雪麗說，她不認為中方的目的在於統一，因北京深知軍事施壓對達成「和平統一」適得其反；根據最近中國 國家主席習近平的說法，軍事脅迫是為嚇阻台灣走向獨立，近日越來越多的軍事壓力，則是為了嚇阻美國不要過度參與或投入台灣議題。

任雪麗表示，「我們看到美中安全困境正在發展」，中方的行動在美國看來都是脅迫，而美國做的每件事在中國看來，都是為了推動台灣獨立，或是讓台灣人想像他們能以某種合法形式捍衛獨立，因此中國推出新手法回應。

「這是一種威脅與反威脅的上升螺旋，我不認為中國尋求衝突，也不認為美國想要衝突，不過現在的螺旋將美中置於衝突的更大風險境地，衝突就在台灣。」任雪麗說，這樣的安全困境對台灣來說最是危險。

任雪麗說，台灣總統蔡英文正在強化自我防衛能量，這對台灣來說非常重要，應當鼓舞台灣人民對抵擋「第一擊」的信心，台灣外交部長吳釗燮也說，會戰到最後一刻；不過，她認為台灣人民普遍對於抵抗中國侵略信心不足，也會因期待華府馳援，而拒絕投資自我防衛，美國一直在鼓勵台灣投資，做更多的自我防衛。

任雪麗說，戰略清晰只是嘴巴說說，不會改變中國對台灣的軍事規畫，還會讓台灣人民自恃美國馳援，不願投資自我防衛，並限制美國的戰略靈活度，對美台均無益處。

「美國支持台灣，支持台灣自治。」美國聯邦眾議院外交委員會亞太小組主席貝拉（Ami Bera）表示，包括七大工業國組織（G7）領導人會議、眾議院外交委員會剛剛通過的老鷹法案，都在與中國競爭對抗，傳遞基於人權、市場自由競爭的國際規範。

貝拉說，美國重建與各國盟友與多邊機構的夥伴關係之際，也要傳遞一項清楚訊息：中方對台灣的侵略，將招致美國、歐洲、日本、澳洲等聯盟的回應，中方必須清楚，對台灣採取直接侵略或間接行動，會有什麼樣的後果。

貝拉說，他將其稱為「戰略嚇阻」，而戰略嚇阻沒有清晰表態就不能成事。貝拉補充，他並非建議美國改變一個中國政策。