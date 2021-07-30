我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世衛組織籲 勿將第2階段疫源調查政治化

美國疾管中心：Delta變異株傳染力堪比水痘

杜特蒂會美防長 軍隊互訪協定不終止

國際組／綜合報導
美國國防部長奧斯丁（左）29日在菲律賓總統府與菲國總統杜特蒂（左二）擊拳致意。（路透）
美國國防部長奧斯丁（左）29日在菲律賓總統府與菲國總統杜特蒂（左二）擊拳致意。（路透）

美國國防部長奧斯丁29日抵達菲律賓訪問，並拜會總統杜特蒂。菲律賓防長羅倫沙納30日宣布，與奧斯丁會面後，杜特蒂決定收回終止菲美軍隊互訪協定（VFA）的計畫。彭博資訊認為，這是美國總統拜登的勝利。

VFA提供法源，讓美國軍隊能輪替進出菲律賓從事兵棋推演和軍事演習。

羅倫沙納與來訪的奧斯丁舉行聯合記者會。羅倫沙納在記者會說：「昨晚，奧斯丁部長與總統會面後…總統決定召回或收回（給華府的）VFA終止信。因此，VFA再次全面生效。沒有待處理的終止信，我們重回正軌。」

馬尼拉去年2月知會美國，將退出兩國軍隊互訪協定。之後，杜特蒂多次推遲VFA廢止期限，並以軍隊互訪協定為籌碼，要求美方提供新冠疫苗、要求美方「付錢」，以及要華府解釋2012年菲中黃岩島對峙時，曾居間協調的美國為何放任中國順勢實質控制黃岩島。

羅倫沙納說：「讓我感謝總統全面恢復軍隊互訪協定的決定…正如我們所做的，穩固、能經受考驗的美菲同盟對印太地區的安全、穩定和繁榮仍至關重要。VFA全面恢復將幫助我們共同實現這個目標。」

美國駐菲律賓大使館表示，2015年以來，美國提供菲律賓價值逾486億披索（約10億元）的軍事裝備與安全援助，是美國在印太地區給予最多軍援的國家。

美國 奧斯丁 杜特蒂

上一則

賀錦麗將訪印太地區 下月訪問新加坡、越南

延伸閱讀

賀錦麗將訪印太地區 下月訪問新加坡、越南

賀錦麗將訪印太地區 下月訪問新加坡、越南
圍堵中國區域擴張 美防長訪越談加強軍事合作

圍堵中國區域擴張 美防長訪越談加強軍事合作
防長奧斯丁訪越南 允助研發疫苗 盼美越成戰略夥伴

防長奧斯丁訪越南 允助研發疫苗 盼美越成戰略夥伴
「美不要求盟友選邊站」奧斯丁：對解放軍危機強化溝通

「美不要求盟友選邊站」奧斯丁：對解放軍危機強化溝通

熱門新聞

父母的期待一直是李蘇妮不斷打拚、奮鬥的動力。圖為她29日在女子體操全能決賽中取得佳績後對著電視鏡頭，向遠在家鄉收看轉播的父母比愛心圖案。(路透)

李蘇妮奧運摘金／買不起平衡木 爸爸親手為她做一個

2021-07-30 02:27
18歲奧運女選手安娜斯塔西亞‧索歐洛提克，25日為美國女子跆拳道奧運比賽贏得首面金牌。(Getty Images)

中再收3金 女泳將添1銀、美狂補4金 男籃奧運翻船

2021-07-26 02:30
CDC預計將於27日下午3時的簡報會更新防疫指南，建議打完疫苗的人在室內某些場合也要戴口罩。(美聯社)

CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

2021-07-27 11:51
中國外長王毅（右）在天津會見美國常務副國務卿薛曼。（新華社）

評／薛曼會王毅 美四兩「護欄」 撥掉中千斤「氣勢」

2021-07-26 21:09
針對美國16日發布香港「商業警示」並制裁7名中國涉港官員，中國外交部今晚宣布，中方決定採取對等反制，根據「反外國制裁法」對7個美方人員和實體實施制裁。(路透)

中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體

2021-07-23 16:02
新任中國駐美大使秦剛抵達美國。(中國外交部提供)

避免美中關係繼續惡化 秦剛到任

2021-07-28 16:31

超人氣

更多 >
「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷

「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷
李蘇妮奧運摘金／買不起平衡木 爸爸親手為她做一個

李蘇妮奧運摘金／買不起平衡木 爸爸親手為她做一個
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美居第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美居第一
曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊

曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊
東奧／李蘇妮奪金圓夢 曾買不起平衡木 父親手造一個

東奧／李蘇妮奪金圓夢 曾買不起平衡木 父親手造一個