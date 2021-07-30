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華郵：川普是否履行捐出總統薪水承諾 儼然成謎

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華郵：川普是否履行捐出總統薪水承諾 儼然成謎

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普。美聯社
前總統川普。美聯社

前總統川普從宣布參選總統之後便承諾，40萬總統年薪將全數捐出，執政三年半的確固定公布捐贈流向。華盛頓郵報報導，從2020年7月之後，川普不再宣布總統薪水捐款，2020年下半年以及2021年1月共計20天、總計22萬薪水究竟是否捐出，白宮從來沒有對外說明，如今川普卸任已六個多月，執政最後半年的薪水到底捐了沒，謎團依舊未解。

報導指出，川普上台之後的薪水捐贈對象一直都是聯邦政府機關，每季捐出10萬元，但華盛頓郵報對所有主要聯邦機關訪查之後卻發現，沒有任何聯邦機關在2020年7月之後收過川普捐款。川普發言人米勒(Jason Miller)、麗茲‧哈林登(Liz Harrington)原本都答應採訪要求，但後來不再回應。協助川普安排捐款事宜的川普企業及律師團，也未回覆採訪要求。

有待釐清的薪水捐款數額雖然不多，卻與是否說到做到的誠信形象有關。川普執政期間多次提到捐出薪水，除了在白宮經常提及，在各地選舉造勢活動中也掛在嘴邊，並說自己的犧牲付出沒有獲得外界給予足夠肯定。

2020年3月，川普在白宮新聞簡報會上說：「這是滿多錢的，不管你是否富有，這個金額滿大的。我做了，卻沒人在乎，沒人說『謝謝』，從來沒人說『非常感謝』。」

2015年，川普宣布參選的最初幾個月間，便首次公開表示如果當選總統將捐出薪水。由於憲法規定總統必須支薪，川普上台後的捐款模式為，川普領取薪水之後再捐給聯邦政府機關。川普曾說自己是第一個捐出薪水的美國總統，然而胡佛(Herbert Hoover)、甘迺迪(John F. Kennedy)都曾捐過。

川普總統薪水第一筆捐款是在2017年4月，對象為國家公園管理局(National Park Service)，做為修整歷史古蹟戰場之用。消息是由當時的白宮發言人史派瑟(Sean Spicer)宣布，內政部長、國家公園管理局官員共同拿著支票供媒體拍照。

報導指出，接下來至少有13筆川普總統薪水捐款，每筆金額都是10萬元，捐贈對象遍布主要內閣部會旗下機構。最後一筆捐款的日期為2020年7月23日，對象為國家公園管理局，用以協助修復國家紀念碑。

身為前任總統，川普可領由政府預算支付的每年22萬1000元退休俸。截至7月29日為止，根據美國聯邦總務署(General Services Administration，GSA)資料，川普已領取10萬2482元退休俸。與總統薪酬不同的是，川普並未承諾會捐出退休俸。

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