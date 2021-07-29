國際媒體報導鄭州水災遭圍攻 美籲中負責任保記者安全

地鐵5號線「720事件」中共有14人遇難，大批市民獻花掉念。（取材自南方都市報）

中國 河南鄭州水災引發全球關注，不少國際媒體都前往現場採訪報導。美國 國務院發言人普萊斯（Ned Price）29日表示，美國關切中國對包括美國記者在內的外籍記者的監視、騷擾與恐嚇，呼籲中國官員確保記者安全與採訪自由。

普萊斯表示，中方聲稱歡迎外國媒體且支持其採訪工作，卻言行不一；透過國營媒體傳播，攻訐「批判官方政策的新聞報導」的尖銳言論，已經激起負面輿論，徒增緊繃、對立與騷擾，包括網路上的語言霸凌與死亡威脅，對象是正在做好新聞工作的記者。

普萊斯表示，越來越多的外籍記者被中國拒發工作簽證 ，或是限制在重要議題上，獨立新聞報導的質與量。

普萊斯說，美國呼籲中國成為一個負責任的國家，希望在接下來的2022年冬季奧運和殘奧會上，能歡迎外國媒體和全球參與。

普萊斯表示，副國務卿薛曼（Wendy Sherman）26日會晤中方官員時還提到，媒體新聞採訪自由免受騷擾的重要性；美國呼籲中國大陸官員確保記者安全與採訪自由。

美國之音日前報導，多名外籍記者在河南鄭州街頭採訪水災時，遭到身分不明人士圍攻、騷擾和謾駡；駐華外國記者協會（FCCC）聲明嚴重關切此事，呼籲中方政府落實外國記者在中國採訪不受限制的承諾，也要保護記者安全。

不過中方外交部發言人趙立堅說，個別西方媒體的不實報導，引發中國民眾不滿與憤慨，媒體也應該檢討反思；外國媒體在中國的採訪是開放自由的，只要他們遵守法律，依法進行報導，就沒必要擔心，中方反對針對中國的意識形態偏見，反對借所謂新聞自由炮製假新聞，反對違反新聞職業道德的行為。

趙立堅還點名英國廣播公司（BBC），說中國網友稱他們為造謠廣播公司（Bad-mouthing Broadcasting Coporation），他批評BBC長期對中國抱持意識形態偏見，製造假新聞抹黑中方，點名該台駐上海記者白洛賓在河南報導中，無視中國政府全力組織救援以及當地老百姓奮勇自救的中國力量，繼續將意識形態凌駕於真實之上，自然不受廣大民眾的歡迎。