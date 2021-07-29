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第一波撤離 2500名阿富汗口譯員預計29日抵美安置

編譯張君堯／綜合報導
從阿富汗撤離的第一批、共計2500名口譯員及其家屬預計將於29日抵達美國，他們將留在華盛頓特區附近的李堡陸軍基地完成特殊移民簽證流程。（路透）
從阿富汗撤離的第一批、共計2500名口譯員及其家屬預計將於29日抵達美國，他們將留在華盛頓特區附近的李堡陸軍基地完成特殊移民簽證流程。（路透）

阿富汗撤離的第一批、共計2500名口譯員及其家屬預計將於29日抵達美國，他們將留在華盛頓特區附近的李堡陸軍基地（Lee Army Base）完成特殊移民簽證（SIV）流程。

SIV計畫提供給在2001年開始的阿富汗戰爭期間，與美國政府或美國領導的軍隊合作的人員。隨著塔利班推進，對幫助美國的阿富汗人的威脅有所增加。陸軍將在李堡安置2500名阿富汗人，同時完成他們簽證的審查程序、體檢和其他手續。

據美國官員的說法，自2008年以來，約有7萬名接受SIV計畫的阿富汗人已在美國接受安置。上周，國務院一位高級官員表示，SIV申請人的總數剛剛超過2萬，其中又有大約一半尚未完成手續第一步。

曾部署在阿富汗的前美國陸軍營指揮官傑森（Mike Jason）透露，攜帶SIV所需文件穿越塔利班控制區會使翻譯人員處於「致命危險」，傑森稱「這基本上是一個完整的供詞，『你是一名為美國人工作的翻譯』，我們要求他們帶著證據旅行」。

過去兩個月，隨著國際部隊撤出阿富汗，叛亂分子塔利班和阿富汗政府軍之間的戰鬥有所增加，塔利班近期也聲稱他們的戰士已經奪回該國85%的領土，但這個數字受到政府質疑、無法獨立核實。非營利組織「No One Left behind」估計至少會有300名阿富汗盟友或家庭成員被殺。

阿富汗 美國 簽證

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