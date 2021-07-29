我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美墨邊境危機 拜登賀錦麗揭「根源」戰略

游泳／5年前擊敗飛魚今遭淘汰 新加坡蝶王坦言難接受

美墨邊境危機 拜登賀錦麗揭「根源」戰略

記者羅曉媛／華盛頓報導
為應對中美洲移民大量湧入美國南部邊界的危機，拜登賀錦麗政府29日揭曉任內首個「遷移戰略」(Migration Strategy)及「根源戰略」(Root Causes Strategy)。美聯社
為應對中美洲移民大量湧入美國南部邊界的危機，拜登賀錦麗政府29日揭曉任內首個「遷移戰略」(Migration Strategy)及「根源戰略」(Root Causes Strategy)。美聯社

為應對中美洲移民大量湧入美國南部邊界的危機，拜登賀錦麗政府29日揭曉任內首個「遷移戰略」(Migration Strategy)及「根源戰略」(Root Causes Strategy)，前者專注應對中美洲移民湧入危機，旨在打造公平、有序、人道的移民系統，後者聚焦加強各方合作，實現北美及中美洲地區的安全、有序、人道的移民遷徙。

拜登今年3月欽點賀錦麗領導南部美墨邊境危機，之後其政府已向中美洲三國提供逾1000萬新冠疫苗，並分配了2億5000萬元資金幫助逾200萬人；此次發布的「根源戰略」報告達18頁，儘管並未列出詳細時間線或具體措施，但列出五大核心來解決來自薩爾瓦多、危地馬拉及宏都拉斯移民危機的根源，包括：解決經濟不安全與不平等；打擊腐敗、強化民主政府，推進法治；促尊重人權、勞工權益及新聞自由；反擊並預防由犯罪幫派、非法交易網路或組織從事的暴力、敲詐及其他犯罪；打擊家暴、性虐及基於性別的暴力。

賀錦麗表示，中美洲移民湧入危機根深蒂固，對美國有直接影響，因此美國必須持續與當地合作處理導致人們離開中美洲、湧入美國的困境。

她說，「根源戰略」是一項借鑒了數十年經驗的綜合方案，以四大核心根據為基礎：一、解決移民湧入的根源問題對美國的整體移民改革至關重要；二、僅提供救濟無法阻止中美洲地區移民湧入美國；三、不解決根源問題，移民湧入危機就將永遠存在；四、美國無法獨自完成這項工作，需要需各級政府、國際組織、企業、基金會及民間團體合作；她說，這項工作不容易，也不是立竿見影就有進展，但美國已下決心要把事做好。

「遷移戰略」則從外交、外國援助、公共信息、移民倡議等美國政府的多方面綜合實施，讓有緊急需要的人口先安定下來，擴大國際保護以及在母國的保護，改善並擴大臨時勞工項目，強化邊境的安全與人道管理，增強有關移民遷移的地區公共信息宣傳，並增加在美國獲得合法保護和機會的渠道。

拜登賀錦麗政府表示，該戰略符合美國最高價值，即任何人應該能夠在自己的國家過上安全、穩定、有尊嚴的生活，但若不能，這些人應能獲得庇護或走其他合法移民渠道。

不過共和黨向來批評拜登賀錦麗政府在美墨邊境的移民政策，指他們撤銷前總統川普時期的政策，是在鼓勵非法移民偷渡來美國。

非法移民 美國 賀錦麗

上一則

擔心校園歧視 亞、非、拉丁裔在家自學暴增

下一則

曾談憂鬱喚起重視 「飛魚」菲爾普斯支持拜爾絲

延伸閱讀

防長奧斯丁訪越南 允助研發疫苗 盼美越成戰略夥伴

防長奧斯丁訪越南 允助研發疫苗 盼美越成戰略夥伴
雷蒙多：盼減少依賴台灣晶片 補貼外國晶片廠？拜登決定

雷蒙多：盼減少依賴台灣晶片 補貼外國晶片廠？拜登決定
Fed、白宮若錯估通膨形勢 經濟會受到什麼樣的衝擊

Fed、白宮若錯估通膨形勢 經濟會受到什麼樣的衝擊
Delta變種擴散 拜登強制聯邦員工打疫苗

Delta變種擴散 拜登強制聯邦員工打疫苗

熱門新聞

18歲奧運女選手安娜斯塔西亞‧索歐洛提克，25日為美國女子跆拳道奧運比賽贏得首面金牌。(Getty Images)

中再收3金 女泳將添1銀、美狂補4金 男籃奧運翻船

2021-07-26 02:30
奧運聖火台由日本網球名將大坂直美點燃。美聯社

東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台

2021-07-23 11:00
川普的「政治行動委員會」今年籌款7500萬元，但都未用於複檢2020選舉結果，而用在川普私人開銷。（美聯社）

川普籌款7500萬查大選 全花在出遊、訴訟等私人開銷

2021-07-22 22:55
圖為紐約機場的地勤工作人員。(記者牟蘭╱攝影)

中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼

2021-07-22 12:14
CDC預計將於27日下午3時的簡報會更新防疫指南，建議打完疫苗的人在室內某些場合也要戴口罩。(美聯社)

CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

2021-07-27 11:51
中國外長王毅（右）在天津會見美國常務副國務卿薛曼。（新華社）

評／薛曼會王毅 美四兩「護欄」 撥掉中千斤「氣勢」

2021-07-26 21:09

超人氣

更多 >
1張圖／東京奧運獎牌榜 中日各囊括15金 美獎牌38面最多

1張圖／東京奧運獎牌榜 中日各囊括15金 美獎牌38面最多
圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌

圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌
避免美中關係繼續惡化 秦剛到任

避免美中關係繼續惡化 秦剛到任
阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震

阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震
世界排名第1桌球選手 居然是黃曉明表妹

世界排名第1桌球選手 居然是黃曉明表妹