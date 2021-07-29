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美眾院通過撥款法 禁當局製作含台灣的中國地圖

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美眾院通過撥款法 禁當局製作含台灣的中國地圖

中央社華盛頓28日專電
聯邦眾議院28日通過國務院撥款法案，其中的修正案禁止美國行政部門花錢製作、採購或展示任何將台灣畫成中國一部分的地圖。(Getty Images)
聯邦眾議院28日通過國務院撥款法案，其中的修正案禁止美國行政部門花錢製作、採購或展示任何將台灣畫成中國一部分的地圖。(Getty Images)

美國聯邦眾議院28日通過國務院撥款法案，其中納入多位友台議員提出的修正案，禁止美國行政部門花錢製作、採購或展示任何將台灣畫成中國一部分的地圖。

美國眾議院28日晚間以217票贊成、212票反對的票數，通過總額高達約622億美元的「2022財政年度國務院、對外行動和相關計畫撥款法案」。

共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）、夏波（Steve Chabot）、裴利（Scott Perry）等5位友台議員28日稍早在會中提出修正案，禁止美國行政部門花錢製作、採購或展示任何將台灣畫成中國一部分的地圖。

帝芬尼表示，台灣從來不是中國一部分是眾所皆知的事，台灣人民選出自己領袖，擁有自己軍隊，執行自己的外交政策，也依循自己的國際貿易協議。不論用哪種標準來看，台灣都是一個主權、民主及獨立國家，任何相反主張皆非事實。

帝芬尼指出，自1970年代開始，美國「一中政策」認知北京所稱台灣是中國一部分的虛假主張。他批評，這是一項「不誠實政策」，美國應該將其摒棄。

帝芬尼說，他今天提出的修正案雖無法改變這項政策，但至少能要求使用「停止延續一中謊言的誠實地圖」。他強調：「中共是中共，台灣是台灣。」

帝芬尼等人修正案最後和其他10餘項修正案包裹在一起，獲眾議院以口頭表決方式無異議通過，被納入撥款法案中。

這部撥款法案接下來將送交參議院全院審議，若兩院皆通過將能遞交總統拜登（Joe Biden）簽署後生效。

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