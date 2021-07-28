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1.2兆元基建兩黨達協議 參院通過程序表決

編譯張君堯／即時報導
美國參議院的共和黨議員已就金額達1.2兆美元的「基礎建案計劃」中先前無法有共識的部分與民主黨議員達成協議，該計畫在總統拜登的議程中發揮著關鍵作用。(Getty Images)
美國參議院的共和黨議員已就金額達1.2兆美元的「基礎建案計劃」中先前無法有共識的部分與民主黨議員達成協議，該計畫在總統拜登的議程中發揮著關鍵作用。(Getty Images)

美國參議院的共和黨議員已就金額達1.2兆美元的「基礎建案計劃」中先前無法有共識的部分與民主黨議員達成協議，該計畫在總統拜登（Joe Biden）的議程中發揮著關鍵作用。

國會中的兩黨首席談判代表，包括民主黨參議員辛馬（Kyrsten Sinema）和共和黨參議員波特曼（Rob Portman）28日在國會大廈告訴記者「協議已經達成」。

辛馬表示「我們確實希望繼續前進，我們很高興能達成協議」，並補充說「我們已經完成大部分文本，所以我們將發布它，然後在我們完成最後的部分時更新」。參議院28日也就該法案舉行程序性投票，最終以67票對32票通過該法案，其中有17名共和黨員和全部50名民主黨員投下贊成票。

拜登也在聲明中表示「這項協議向世界發出信號，表明我們的民主可以運作、實現並做大事」，並稱「這項兩黨協議是美國歷史上最重要的公共交通投資，也是自50年前美國鐵路公司（Amtrak）成立以來最重要的鐵路投資」。

共和黨消息人士透露，該法案將在高速公路、橋梁、交通、供水系統和其他公共工程項目上增加高達5500億美元的新支出，低於談判人員幾周前草擬的框架中的5790億美元。議員則表示該協議包括用於道路的1100億美元、擴大寬頻的650億美元和用於環境的470億美元。

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