秦剛抵美：美中關係大門一打開「不會關上」

新任中國駐美大使秦剛28日抵達華府，對美中媒體講話。(中使館提供)

中國 新任駐美國 大使秦剛 28日下午抵達美國正式上任，駐美使館公使李克新、中國駐紐約總領事黃屏等到紐約甘迺迪國際機場迎接；秦剛當晚抵達華府後即向美中記者發表講話，表示美中關係的大門一經打開，就不會關上，這是時代潮流、大勢所趨、民心所向。

秦剛在華府對記者說，中美作為不同歷史文化、不同社會制度、不同發展階段的兩個大國，正進入新一輪相互發現、認知和調適中，尋求新時代彼此相處之道；中美關係又處在一個新的緊要關口，既面臨許多困難和挑戰，也有巨大機遇和潛力，何去何從，關乎兩國人民的福祉，關乎世界的未來；一個健康穩定發展的中美關係，是兩國人民和國際社會的普遍期盼。

新任中國駐美大使秦剛(左二)28日抵美，在紐約甘迺迪國際機場入境。(取自秦剛推特)

他表示，將按照兩國元首除夕通話精神，同美國各界架起溝通、合作的橋梁，維護中美關系的基礎，維護中美兩國人民的共同利益，共同推動中美關系重回正確發展軌道，讓相互尊重、平等相待、合作共贏、和平共處的中美相處之道由可能變成現實。

秦剛說，當前美國正在拜登總統領導下奮力抗擊新冠肺炎疫情，振興經濟發展，他祝願美國早日戰勝疫情，祝願美國人民幸福安康。

接替前中國駐美大使崔天凱、出任美中建交以來第11位駐美大使的秦剛，剛抵美就透過中國駐美大使推特「@ChinaAmbinUS」發布首則推文並配圖說，「已到美國，期待將在這裡度過的時光。」

新任中國駐美大使秦剛(中)28日抵美，駐美使館公使李克新(右)、中國駐紐約總領事黃屏(左)等到紐約甘迺迪國際機場迎接。(中國外交部提供)

駐美使館28日發布「秦剛大使歡迎辭」，秦剛表示，「相處需要相知，相知需要溝通了解，希望大使館網站成為使館溝通美國各界的橋梁、各界朋友了解中國和美中關係的窗口、增進兩國人民友誼的紐帶。

在美擔任駐美大使長達八年的崔天凱，已在6月23日返回中國，並與秦剛在北京完成交接。

55歲的秦剛來自天津，畢業於國際關係學院國際政治系，曾任中國駐英國大使館公使、外交部新聞司司長、外交部發言人等職，未曾派駐過美國，來美前任外交部副部長。

秦剛以其「剛猛」言辭風格為人所知，部分媒體質疑秦剛缺乏美國經驗，但他擔任多場中美元首峰會籌備工作，是習奧會、習川會的見證者。

新任中國駐美大使秦剛(中)抵達美國，駐美使館公使李克新、中國駐紐約總領事黃屏等到紐約甘迺迪國際機場迎接。(中國外交部提供)

中國官媒「環球時報」引述分析人士報導，在當下美中關係的大背景下，秦剛擔任駐美大使後的首要任務，一方面將是傳遞中方的立場與訴求，推動美國改弦更張，解決美中關係現存的問題；另一方面也要管控兩國分歧，避免中美關係繼續惡化。

第三項任務，多維新聞指出即是回應美方提議籌備「習拜會」。既然白宮早已提出舉行習拜會的意願，那麼秦剛到美國的首個任務就是與拜登政府接觸，達成戰略共識。