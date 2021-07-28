新任中國駐美大使秦剛抵達美國。(中國外交部提供)

中國 外交部副部長秦剛 28日下午抵達紐約JFK機場，接替前中國駐美大使崔天凱，出任美中建交以來的第11位駐美大使；中國駐美大使館副館長李克新公使、中國駐紐約總領事黃屏等外交人員到場接機。

中國外交部發言人華春瑩28日下午也在個人推特發文說，「祝願跨越太平洋之旅安全順利，祝願秦剛大使一切順利。」推文所配視頻中，秦剛身著正裝登上飛機後，轉身揮手告別。

A safe and smooth journey across the Pacific Ocean!

All the best to Ambassador Qin Gang 秦刚@ChinaAmbinUS pic.twitter.com/VwzSNFrHEl — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) July 28, 2021

在美擔任駐美大使長達八年的崔天凱，已在6月23日返回中國，並與秦剛在北京完成交接。

55歲的秦剛來自天津，畢業於國際關係學院國際政治系，曾任中國駐英國大使館公使、外交部新聞司司長、外交部發言人等職，在歐洲事務方面經驗頗豐，未曾派駐過美國 。

秦剛以其「剛猛」言辭風格為人所知，今年2月他曾在一場吹風會上反駁中國「戰狼外交」的說法，指一些國家和個人毫無根據和底線的抹黑詆毀中國，而面對針對中國的各種瘋狂攻擊，外交官理所當然要站出來說不。

中國官媒「環球時報」引述分析人士報導，在當下中美關係的大背景下，秦剛擔任駐美大使後的首要任務，一方面將是傳遞中方的立場與訴求，推動美國改弦更張，解決中美關係現存的問題；另一方面也要管控兩國分歧，避免中美關係繼續惡化。