歐盟加入美澳挺第二階段疫源調查 中方指政治操弄

圖為被懷疑洩漏病毒的武漢病毒研究所。(路透)

歐洲聯盟昨日加入美國澳洲及日本陣線，呼籲中國 合作讓世界衛生組織進行第二階段疫源調查，而中國駐歐盟 使團今天則指這是政治操弄。

歐盟負責創新、研究、文化、教育及青年事務執委嘉布瑞爾（Mariya Gabriel）7月27日表示加入美國、澳大利亞和日本政府及專家行列，呼籲中國政府重新考慮不要拒絕世界衛生組織（WHO）關於第二階段2019冠狀病毒疾病（COVID-19）起源研究的提議。

歐盟此舉引發中國駐歐盟代表團抗議指出，堅決反對以開放透明科學調查之名、行政治操弄之實的做法，奉勸有關方面停止在溯源問題上搞政治操弄，停止利用溯源問題甩鍋推責。

世衛 7月中旬提議在中國展開COVID-19病毒起源的第二階段調查，包括派人到武漢的實驗室實地查看，但中國國家衛健委副主任曾益新7月22日表示，中方不可能接受，並強調世衛專家組今年初實地考察武漢病毒所後，就得出病毒極不可能起源於實驗室的結論。

在中國拒絕世衛第二階段疫源調查後，白宮發言人莎奇（Jen Psaki）隨即重批此舉危險且不負責任，美方深感失望，並重申美國支持世衛第二階段溯源計畫，承諾會確保研究是以科學為基礎、由專家主導，且透明並不受外界干預。