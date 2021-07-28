東奧／1500米自由式泳賽 美「女飛魚」雷德基奪金

有「女飛魚」美譽的美國女泳健將凱蒂‧雷德基，日本時間28上午在女子1500米自由式比賽中，奪得金牌，比第二名快了超過六秒。(美聯社)

被喻為「女飛魚」的美國 女泳健將凱蒂‧雷德基(Katie Ledecky)日本當地時間28日上午(美東27日晚間)在東京奧運 女子1500公尺自由式比賽中，一如外界預期勇奪金牌，成績為15分37.34秒；雷德基的隊友艾瑞卡‧蘇利文(Erica Sullivan)得到銀牌。

雖然男子1500公尺自由式在奧運已有數十年歷史，女子1500公尺自由式今年首度列入比賽，反映東京奧運追求性別平等的目標。

游到200公尺時，雷德基超越中國選手王簡嘉禾約有一個身長，進入300公尺時則領先約有5公尺。雷德基每隔一次滑水便換氣，每一次轉身就拉大領先幅度，接下來定速前進持到比賽最後。

對於游泳選手來說，1500公尺比賽堪稱體能與心理的雙重考驗，但以雷德基的表現看來，長泳項目更能發揮優點，贏得第一名毫無懸念，其他選手只能爭奪第二名。雷德基的最後成績比第二名領先超過6秒。

在東京水上運動中心(Tokyo Aquatics Center)接連登場的比賽，讓雷德基28日上午賽程頗為忙碌；就在1500公尺自由式比賽開始的一個多小時之前，她才遭逢奧運生涯最大挫折，200公尺自由式竟然沒能站上領獎台，只得到第5名。澳洲 女泳將提特穆斯(Ariarne Titmus)在200公尺自由式拿下金牌，大幅領先雷德基。

雷德基是女子1500公尺自由式的世界紀錄保持者，進軍東京奧運之前共計擁有11項最佳紀錄。