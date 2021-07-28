我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

背叛死神的吹哨者？美軍「無人機獵殺洩密」間諜罪判決

東奧／1500米自由式泳賽 美「女飛魚」雷德基奪金

東奧／1500米自由式泳賽 美「女飛魚」雷德基奪金

記者顏伶如／綜合報導
有「女飛魚」美譽的美國女泳健將凱蒂‧雷德基，日本時間28上午在女子1500米自由式比賽中，奪得金牌，比第二名快了超過六秒。(美聯社)
有「女飛魚」美譽的美國女泳健將凱蒂‧雷德基，日本時間28上午在女子1500米自由式比賽中，奪得金牌，比第二名快了超過六秒。(美聯社)

被喻為「女飛魚」的美國女泳健將凱蒂‧雷德基(Katie Ledecky)日本當地時間28日上午(美東27日晚間)在東京奧運女子1500公尺自由式比賽中，一如外界預期勇奪金牌，成績為15分37.34秒；雷德基的隊友艾瑞卡‧蘇利文(Erica Sullivan)得到銀牌。

雖然男子1500公尺自由式在奧運已有數十年歷史，女子1500公尺自由式今年首度列入比賽，反映東京奧運追求性別平等的目標。

游到200公尺時，雷德基超越中國選手王簡嘉禾約有一個身長，進入300公尺時則領先約有5公尺。雷德基每隔一次滑水便換氣，每一次轉身就拉大領先幅度，接下來定速前進持到比賽最後。

對於游泳選手來說，1500公尺比賽堪稱體能與心理的雙重考驗，但以雷德基的表現看來，長泳項目更能發揮優點，贏得第一名毫無懸念，其他選手只能爭奪第二名。雷德基的最後成績比第二名領先超過6秒。

在東京水上運動中心(Tokyo Aquatics Center)接連登場的比賽，讓雷德基28日上午賽程頗為忙碌；就在1500公尺自由式比賽開始的一個多小時之前，她才遭逢奧運生涯最大挫折，200公尺自由式竟然沒能站上領獎台，只得到第5名。澳洲女泳將提特穆斯(Ariarne Titmus)在200公尺自由式拿下金牌，大幅領先雷德基。

雷德基是女子1500公尺自由式的世界紀錄保持者，進軍東京奧運之前共計擁有11項最佳紀錄。

東京奧運 美國 澳洲

上一則

川普加持不管用 德州國會眾議員複選結果出爐

延伸閱讀

「不OK也沒關係」 拜爾絲退出奧運決賽 體壇名人力挺

「不OK也沒關係」 拜爾絲退出奧運決賽 體壇名人力挺
東奧／港女飛魚何詩蓓200自摘銀 港隊第1牌 破亞洲紀錄

東奧／港女飛魚何詩蓓200自摘銀 港隊第1牌 破亞洲紀錄
世説新聞／搭機遇新冠患者 華裔明星奧運選手金牌夢碎

世説新聞／搭機遇新冠患者 華裔明星奧運選手金牌夢碎
「美不要求盟友選邊站」奧斯丁：對解放軍危機強化溝通

「美不要求盟友選邊站」奧斯丁：對解放軍危機強化溝通

熱門新聞

亞馬遜創辦人貝佐斯20日搭乘新謝帕德號太空船成功上太空後，在記者會戴上著名女飛行員艾爾哈特（Amelia Earhart）擁有的護目鏡。路透

遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳

2021-07-21 07:53
奧運聖火台由日本網球名將大坂直美點燃。美聯社

東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台

2021-07-23 11:00
18歲奧運女選手安娜斯塔西亞‧索歐洛提克，25日為美國女子跆拳道奧運比賽贏得首面金牌。(Getty Images)

中再收3金 女泳將添1銀、美狂補4金 男籃奧運翻船

2021-07-26 02:30
川普的「政治行動委員會」今年籌款7500萬元，但都未用於複檢2020選舉結果，而用在川普私人開銷。（美聯社）

川普籌款7500萬查大選 全花在出遊、訴訟等私人開銷

2021-07-22 22:55
圖為紐約機場的地勤工作人員。(記者牟蘭╱攝影)

中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼

2021-07-22 12:14
針對美國16日發布香港「商業警示」並制裁7名中國涉港官員，中國外交部今晚宣布，中方決定採取對等反制，根據「反外國制裁法」對7個美方人員和實體實施制裁。(路透)

中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體

2021-07-23 16:02

超人氣

更多 >
1張圖／東京奧運獎牌榜 日本11金暫居榜首 美中緊追

1張圖／東京奧運獎牌榜 日本11金暫居榜首 美中緊追
體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心

體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心
夫妻岸邊吃浪漫大餐 驚見載滿「裸體男女」渡輪

夫妻岸邊吃浪漫大餐 驚見載滿「裸體男女」渡輪
台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩