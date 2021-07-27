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川普加持不管用 德州國會眾議員複選結果出爐

記者顏伶如／綜合報導
現任共和黨德州眾議員艾爾濟以超過53%的得票率，擊敗前總統川普力挺的對手，贏得德州第六選區國會眾議員補選。(美聯社)
現任共和黨德州眾議員艾爾濟以超過53%的得票率，擊敗前總統川普力挺的對手，贏得德州第六選區國會眾議員補選。(美聯社)

德州第六選區聯邦眾議員複選結果27日晚間出爐，美軍出身的共和黨候選人艾爾濟(Jake Ellzey) 擊敗獲得前總統川普背書的候選人蘇珊‧萊特(Susan Wright)而勝出；這次選舉被視為川普卸任之後是否保有政治影響力的考驗，川普支持的萊特雖然一度聲勢領先，艾爾濟則是後來居上。

2020年11月選舉中，萊特(Ron Wright)當選德州第六選區聯邦眾議員，原本就有肺癌的他後來感染新冠病毒，今年2月病逝，享年67歲；身為遺孀的蘇珊‧萊特角逐遞補遺缺，在特別選舉中獲得川普支持。

蘇珊‧萊特也曾染疫，夫妻兩人曾一度同時住院，今年5月特別選舉結果差距過近而進入複選，當時艾爾濟得票落後。

根據27日晚間所有選區開票結果，現任共和黨德州眾議員艾爾濟得票率超過53%。

艾爾濟的競選主軸並不是以反川普為基調，也沒有與兩度遭到國會彈劾的川普刻意畫清界線；相較於對手獲得川普力挺的光環，艾爾濟在選舉募款上全力衝次，募款成果較蘇珊‧萊特略勝一籌，也吸引其他重量級人物幫忙背書，包括前任德州州長培瑞(Rick Perry)。

特別選舉展開初期，川普便為蘇珊‧萊特一路相艇，進入複選之後還為她錄製拜票語音電話，並在選前之夜參加電話連線選民造勢活動。

前任川普競選顧問李萬度斯基(Corey Lewandowski)擔任主席的挺川普超級政治行動委員會(super PAC)「讓美國再度偉大行動」(Make America Great Again Action)，花費10萬元為蘇珊‧萊特在複選之前最後一個周末購買選舉廣告。

不過，蘇珊‧萊特敗選或許反映出川普對選民影響力其實有限的現實。自從2020年11月大選連任失利之後，共和黨選民持續效忠川普，不離不棄，川普則是繼續散布選舉陰謀論，指稱勝選結果遭竊。

德州第六選區向來是共和黨票倉，但川普的支持度在當地已經開始下跌；2016年大選時，川普在德州第六選區得票率超前10%，但到了去年大選時，贏過民主黨對手拜登的差距卻只剩下3%。由此也可看出德州郊區地帶由紅轉紫的趨勢，某些地區則是已經由紅變藍。

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