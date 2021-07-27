國會暴動調查首日聽證 4警作證：暴徒稱是川普派來的

調查1月6日國會暴動的眾院特別委員會27日首次舉行聽證會，圖為共和黨籍眾議員金辛格(右)與一名當時因保護國會議員而遭暴徒歐打的警察擁抱。(歐新社)

眾院專責委員會開始調查1月6日國會暴動，當天保護國會的四名警察 27日感性作證，前總統川普支持者闖進國會時暴力攻擊警察，一名警察被打到失去意識並心臟病發前，一度向暴徒哀求「我有孩子」；另有警察描述不停遭罵「黑鬼」的歧視字眼，其他警察則說暴徒試圖挖出他的眼睛、斥其為叛徒。

國會暴動逾六個月後，眾院展開首場聽證會，四名員警分別敘述暴徒攻擊情景，搭配當日暴動影片，甚至一度淚灑國會；他們偶爾憤怒譴責共和黨人不僅拒絕調查，還支持川普將當日暴力輕描淡寫。

國會警察鄧恩(Harry Dunn)表示，大概有20名暴徒罵他「黑鬼」和種族歧視用詞，他說這是他當警察以來從未遇過的情況；當時暴徒告訴鄧恩，沒人投票給拜登 總統，他回應自己就把票給了拜登，一名女性暴徒大喊：「你們聽到了，這名黑鬼投給拜登！」

當日結束後，鄧恩私下啜泣並自問「這是美國嗎？」他說：「我留著紅色血液，我是美國公民 ，我是警察、和平人員。」

國會警察戈內爾(Aquilino Gonell)表示：「所有人，他們所有人都說『川普派我們來的。』」

戈內爾感性回想當時情景，他為保護議員遭暴徒推擠，當時他覺得沒法呼吸，以為「會為捍衛這道入口而死」。

華府警察法諾(Michael Fanone)作證說，他遭暴徒「抓傷、毆打、泰瑟槍攻擊，還被稱作是美國叛徒。」在過程中，一名暴徒將他拉出警察隊伍並高呼「我抓到一個！」暴徒扯下他的徽章，甚至奪走他的武器，不停毆打他。

法諾表示，他聽到一名暴徒大喊「拿他的槍！用他自己的武器殺了他。」法諾說他被不停用電擊槍攻擊，他不停尖叫並向暴徒求饒「我有孩子」，他最後失去意識、心臟病發被送往醫院，現在患有創傷後壓力症候群。

華府警察哈吉斯(Daniel Hodges)表示，他記得暴徒朝兩院大門推擠時，他口吐白沫並高聲求救；他說當時「心中毫不懷疑」這些暴徒要來殺害國會議員。

哈吉斯稱暴徒為「恐怖分子」，他說被暴徒用他的口罩蓋住眼睛，隨後遭暴打、踢胸口；他還看到有暴徒揮舞支援執法人員的細藍線旗幟，卻攻擊警察。