喬州按摩院槍手 被判4個終身監禁 仍可能面臨死刑

龍恩(中)27日在切羅基郡最高法院出庭。(美聯社)

3月在亞特蘭大 三家按摩店殺害8人的槍犯龍恩(Robert Aaron Long)，27日被切羅基郡(Cherokee)法院判定其中4起謀殺案有罪，共被判處4次終身監禁，不得假釋。

美聯社報導，22歲的龍恩在3月16日，先在伍德斯托克(Woodstock)的「楊氏亞洲按摩店」(Young's Asian Massage)開槍打死了四人，其中三人是女性，兩名是亞裔。

警方表示，他隨後驅車前往亞特蘭大，並在「黃金水療」(Gold Spa)開槍打死了三名婦女，然後到對街的「芳香療法水療」(Aromatherapy Spa)射殺了另一名婦女。亞特蘭大的所有受害者都是亞裔。

這四起在亞特蘭大的案件中，龍恩仍有可能面臨死刑。

切羅基郡的地方檢察官 華萊士(Shannon Wallace)周二重申，切羅基郡的調查人員並無發現種族偏見的證據。這與龍恩在亞特蘭大造成四死所將面臨的仇恨犯罪 的指控不一致。

華萊士解釋，切羅基郡檢察官得出結論：當朗走進伍德斯托克的的按摩店「射殺他看到的任何人」時，其動機是「性成癮」，並且想消除造成其誘惑來源的企業。

至於性別偏見，華萊士表示，基於對女性的仇恨而加劇仇恨犯罪不會顯著延長他的刑期。

華萊士說，如果龍恩不認罪，檢察官計畫尋求死刑。而她補充道，為了迅速伸張正義，他們能夠聯繫到的所有受害者親屬都支持認罪協議。

檢察官表示，龍恩簽署了一項認罪協議，承認在切羅基郡的所有指控，包括了惡意謀殺(malice murder)、重罪謀殺(felony murder)、企圖謀殺(attempt to commit murder)和重傷害(aggravated assault)。

龍恩定於下個月在富爾頓郡(Fulton)再次出庭，地方檢察官威利斯(Fani Willis)表示她打算尋求所謂的仇恨犯罪以提高刑期。

根據喬州最新法律，仇恨犯罪並非能單獨成罪。當某人因犯罪遭起訴後，陪審團會確定其是否出於偏見，這會影響到他是否應受到額外的懲罰。

在亞特蘭大，龍恩如果在此四起槍擊事件中被判有罪，可能會被判處死刑。富爾頓郡對龍恩的19項起訴包括謀殺、謀殺重罪、嚴重襲擊和國內恐怖主義的指控。