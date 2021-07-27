CDC今將收緊口罩建議 打了疫苗在室內也要戴口罩

CDC預計將於27日下午3時的簡報會更新防疫指南，建議打完疫苗的人在室內某些場合也要戴口罩。(美聯社)

伴隨新冠變種Delta病毒在全美各地傳播，聯邦疾病防治中心(CDC )預計將於27日下午3時的簡報會更新防疫指南，建議打完疫苗的人在室內某些場合也要戴口罩 ，以防範傳染率極高的delta病毒。

疫情一年多來，CDC絕大多數時間的防疫指南都是建議民眾在不能與人保持六呎社交距離時需戴口罩，後在今年5月修改有關戴口罩的建議，指已完成接種的人群，在室內外無需再戴口罩，因為疫苗已能起到足夠保護作用；但仍建議在公共交通、室內擁擠場所戴口罩。

而在當時，全美新冠確診數持續下降，且Delta變種病毒 尚未成為美國主要傳播的病毒，該變種病毒的傳染力是早前新冠病毒的1000多倍。

華盛頓郵報引述消息人士報導，拜登政府的資深衛生官員26日下午討論口罩指南是否需修改，期間引述CDC的最新數據顯示感染Delta病毒的已完成接種者，其病毒載量(viral loads)與被感染的未接種者類似，這就使得「已接種者能傳播多少變種病毒」產生疑問。

也有許多專家及衛生官員對於CDC未能及時更改防疫指南感到沮喪；一名資深官員說，CDC不想給公眾營造「出爾反爾」(flip flopping)的印象，但目前的現實情況已因delta變種病毒大大改變。

還有部分官員擔心，重新要求已接種者戴口罩，將進一步降低疫苗猶豫派的接種率。

近期由於Delta變種病毒在各地廣泛傳播，低接種率地區尤甚，許多郡市的地方政府已開始恢復室內戴口罩的命令，例如聖路易斯、薩凡納等地，本月均已恢復強制口罩令。