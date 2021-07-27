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秦剛啟程擔任駐美大使 曾和薛曼會談 並駁戰狼外交

秦剛啟程擔任駐美大使 曾和薛曼會談 並駁戰狼外交

記者賴錦宏／即時報導
秦剛曾兩度出任外交部發言人。 （中新社）
秦剛曾兩度出任外交部發言人。 （中新社）

路透社引述知情人士報導，中國外交部副部長秦剛將會出任駐美大使一職，並已出發前往華盛頓。

前任駐美大使崔天凱上月達到退休年齡，離任返回中國後，中方一直未有交代繼任人選。中國外交部發言人趙立堅在例行記者會，被問到有關任命時表示，將會適時公布有關消息。

報導說，現年55歲的秦剛，1992年起進入外交部工作，專責處理歐洲及英國事務，擔任過外交部新聞司司長及發言人，2018年升任外交部副部長，分管歐洲地區事務和新聞、禮賓工作，但缺乏美國事務相關經驗。外界相信，秦剛的對美態度，將比崔天凱更強硬。

另外，美國駐華大使一職在布蘭斯塔德離任後亦一直懸空，據報美國總統拜登計畫任命前駐北約大使伯恩斯出任。

路透社稱，中國外交部副部長秦剛在7月27日啟程，由上海浦東國際機場出發飛赴美國，準備擔任中國新任駐美國大使。

另據《多維新聞》透露，在7月26日下午，中國國務委員兼外長王毅在天津會見美國國務院副國務卿薛曼（Wendy Sherman）時，秦剛也出席了這次會談。

對於中共的「戰狼外交」，秦剛在2月會見外國媒體時曾稱，至於有人說中國搞「戰狼外交」，如果我們看一看當前有的國家和有的人對中國進行的毫無根據、毫無底線的抹黑詆毀，他們恐怕都不能用「戰狼」來形容，那簡直就是「惡狼」。

秦剛表示，同世界任何其他國家一樣，中國外交的首要職責是捍衛自己國家的主權、安全、發展利益，捍衛自己國家的尊嚴。面對針對中國的各種瘋狂攻擊，中國外交官當然要站出來說不，這和一味示強完全是兩碼事。有人無故無理罵人，還不讓別人還嘴，豈有此理？ 

中國 秦剛 美國

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