謝鋒會薛曼表達對台灣問題立場 提2份關切清單

中國外交部副部長謝鋒。（中通社）

中國外交部副部長謝鋒與美國副國務卿薛曼會面後，與記者會面。謝鋒表示，在會談中向薛曼表達對美方在新冠病毒溯源、台灣 、涉疆、涉港、南海等問題上的錯誤言行的強烈不滿。他並指，提出了兩份中方關切的清單給美方。

據澎湃新聞報導，謝鋒表示，會談中，除了闡述對中美關係的原則立場，敦促美方改變極其錯誤的對華認知和極其危險的對華政策，中方還重點就美方在新冠病毒溯源、台灣、涉疆、涉港、南海等問題上的錯誤言行向美方再次表達強烈不滿。

會談中，中方還向美方提出兩份清單，一份是要求美方糾正其錯誤對華政策和言行的清單，一份是中方關切的重點個案清單。

謝鋒表示，中方要求美方立即停止干涉中國內政，停止損害中國利益，停止踩紅線和玩火挑釁，停止打著價值觀幌子搞集團對抗。敦促美方，千萬不要低估14億中國人民維護國家主權、安全和發展利益的堅強決心、堅定意志和強大能力。

謝鋒並指，會談中，中方還向美方提出兩份清單，一份是要求美方糾正其錯誤對華政策和言行的清單，一份是中方關切的重點個案清單。

對於清單的具體內容，謝鋒表示，在糾錯清單裡，中方敦促美方無條件撤銷對中共黨員及家屬的簽證 限制，撤銷對中方領導人、官員、政府部門的制裁，取消對中國留學生 的簽證限制，停止打壓中國企業，停止滋擾中國留學生，停止打壓孔子學院，撤銷將中國媒體登記為「外國代理人」或「外國使團」，撤銷對孟晚舟的引渡等等。

謝鋒稱，在中方關切的重點個案清單裡，中方主要就中國部分留學生赴美簽證遭拒，中國公民在美遭受不公正待遇，美不法分子滋擾、衝撞大陸駐美使領館，美國國內仇亞、反華情緒滋長，中國公民遭暴力襲擊等個案向美方表達嚴重關切，要求美方儘快解決，切實尊重、保護中國公民和機構在美的合法權益。