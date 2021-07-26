謝鋒：美藉競爭合作對抗障眼法 遏制打壓中國

中國外交部副部長謝鋒。（中通社）

中國 外交部副部長謝鋒今天上午在和美國 常務副國務卿薛曼 （Wendy Sherman）會談時，批評美國的競爭、合作、對抗三分法，是遏制打壓中國的障眼法。

他又指中美關係陷入僵局的主因，是美國將中國當作假想敵。

謝鋒26日在天津會見薛曼時，作上述表示。這次中美外交高層會面前就已氣氛不佳，中國國務委員兼外交部長王毅25日稱，美國若不會以平等態度和他國相處，中國有責任和國際社會「好好給美國補上這一課」。

央視新聞報導，謝鋒在會談中表示，中美關係目前陷入僵局，面臨嚴重困難，根本原因是「美國一些人把中國當作假想敵」。

他引述一些專家學者指，美國把中國比喻成二戰時的日本，和冷戰時的蘇聯，透過樹立中國這個「假想敵」，重新點燃國家目標感；透過「妖魔化中國」轉移美國民眾對國內政治、經濟和社會的不滿，把美國國內深層次結構性矛盾「甩鍋」到中國身上。

謝鋒又指，美國「全政府全社會動員全方位遏制中國」，似乎只要遏制住中國發展，美國的內外難題就能迎刃而解，「重新變得偉大」，美國治下的霸權就可延續。

他又表示，美國的「競爭、合作、對抗」三分法，是「遏制打壓中國的障眼法」、「對抗遏制是本質，合作是權宜之計，競爭是話語陷阱」。

美國副國務卿薛曼。（路透）

謝鋒說，美國在有求於中方時就要求合作，有優勢的領域就脫鉤斷供，封鎖制裁，為了遏制中國，不惜衝突對抗。

他批評，美國只想得到自己想要的結果，單方面受益，「既要壞事做絕，還想好處占盡，天下哪有這樣的道理」。

謝鋒又批評，美國所謂維護「基於規則的國際秩序」，是「想把自己和少數西方國的『家法幫規』包裝成國際規則」，打壓別國。

他聲稱，美國拋棄國際法和國際秩序，破壞曾參與建構的國際體系，另起爐灶拋出「基於規則的國際秩序」，是想耍賴、竄改規則限制他人、謀利自己，實施弱肉強食的叢林法則。

謝鋒稱，中國「從無霸權基因、擴張衝動，從不脅迫任何國家」，面對外來干涉，中國採取「合理合法」反制；中國也「從未跑到別人門口挑事，從未將手伸進別人家裡，更從沒占領過別國一寸領土」。

他說，「脅迫外交」的發明權、專利權、知識產權，都非美國人莫屬，批評美國搞單邊制裁、長臂管轄和干涉內政。

謝鋒表示，美國所說的「從實力地位出發與別國打交道」，就是徹頭徹尾的「脅迫外交」。

針對美國對中國人權和民主的批評，謝鋒則列舉美國歷史、防疫和海外戰爭，要求美國先解決自己的人權問題。他並質疑美國「憑什麼以全球民主人權代言人自居」？

他又宣稱，若沒有中共堅強的領導、有效的政治制度，適合國情的發展道路，中國如何能締造經濟發展和社會穩定的兩大奇蹟？

謝鋒說，當今世界最需要團結合作，中國願和美國平等相待、求同存異。美國應改弦易撤，選擇和中國相向而行，相互尊重，公平競爭，和平共處。

他表示，「一個健康穩定的中美關係不僅符合雙方利益，也是國際社會的共同期盼」。

截至發稿，中國媒體尚無薛曼在會談中發言的報導。

薛曼25至26日到訪中國天津，在和謝鋒會談後，也將與王毅會見。

薛曼是美國總統拜登（Joe Biden）1月底上任以來，訪中層級最高的美國官員，也是繼雙方3月在阿拉斯加劍拔弩張的首度面對面會談後，美中外交高層第2次直接接觸。美國氣候變遷特使柯瑞（John Kerry）4月曾訪問上海，但薛曼層級高過於他。