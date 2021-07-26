我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／斷中國4連霸 英「神童」戴利雙人跳水奪金

東奧／南韓射箭男團衛冕奪金 台灣奪銀平隊史隊佳

謝鋒：美藉競爭合作對抗障眼法 遏制打壓中國

中央社／上海26日電
中國外交部副部長謝鋒。（中通社）
中國外交部副部長謝鋒。（中通社）

中國外交部副部長謝鋒今天上午在和美國常務副國務卿薛曼（Wendy Sherman）會談時，批評美國的競爭、合作、對抗三分法，是遏制打壓中國的障眼法。

他又指中美關係陷入僵局的主因，是美國將中國當作假想敵。

謝鋒26日在天津會見薛曼時，作上述表示。這次中美外交高層會面前就已氣氛不佳，中國國務委員兼外交部長王毅25日稱，美國若不會以平等態度和他國相處，中國有責任和國際社會「好好給美國補上這一課」。

央視新聞報導，謝鋒在會談中表示，中美關係目前陷入僵局，面臨嚴重困難，根本原因是「美國一些人把中國當作假想敵」。

他引述一些專家學者指，美國把中國比喻成二戰時的日本，和冷戰時的蘇聯，透過樹立中國這個「假想敵」，重新點燃國家目標感；透過「妖魔化中國」轉移美國民眾對國內政治、經濟和社會的不滿，把美國國內深層次結構性矛盾「甩鍋」到中國身上。

謝鋒又指，美國「全政府全社會動員全方位遏制中國」，似乎只要遏制住中國發展，美國的內外難題就能迎刃而解，「重新變得偉大」，美國治下的霸權就可延續。

他又表示，美國的「競爭、合作、對抗」三分法，是「遏制打壓中國的障眼法」、「對抗遏制是本質，合作是權宜之計，競爭是話語陷阱」。

美國副國務卿薛曼。（路透）
美國副國務卿薛曼。（路透）

謝鋒說，美國在有求於中方時就要求合作，有優勢的領域就脫鉤斷供，封鎖制裁，為了遏制中國，不惜衝突對抗。

他批評，美國只想得到自己想要的結果，單方面受益，「既要壞事做絕，還想好處占盡，天下哪有這樣的道理」。

謝鋒又批評，美國所謂維護「基於規則的國際秩序」，是「想把自己和少數西方國的『家法幫規』包裝成國際規則」，打壓別國。

他聲稱，美國拋棄國際法和國際秩序，破壞曾參與建構的國際體系，另起爐灶拋出「基於規則的國際秩序」，是想耍賴、竄改規則限制他人、謀利自己，實施弱肉強食的叢林法則。

謝鋒稱，中國「從無霸權基因、擴張衝動，從不脅迫任何國家」，面對外來干涉，中國採取「合理合法」反制；中國也「從未跑到別人門口挑事，從未將手伸進別人家裡，更從沒占領過別國一寸領土」。

他說，「脅迫外交」的發明權、專利權、知識產權，都非美國人莫屬，批評美國搞單邊制裁、長臂管轄和干涉內政。

謝鋒表示，美國所說的「從實力地位出發與別國打交道」，就是徹頭徹尾的「脅迫外交」。

針對美國對中國人權和民主的批評，謝鋒則列舉美國歷史、防疫和海外戰爭，要求美國先解決自己的人權問題。他並質疑美國「憑什麼以全球民主人權代言人自居」？

他又宣稱，若沒有中共堅強的領導、有效的政治制度，適合國情的發展道路，中國如何能締造經濟發展和社會穩定的兩大奇蹟？

謝鋒說，當今世界最需要團結合作，中國願和美國平等相待、求同存異。美國應改弦易撤，選擇和中國相向而行，相互尊重，公平競爭，和平共處。

他表示，「一個健康穩定的中美關係不僅符合雙方利益，也是國際社會的共同期盼」。

截至發稿，中國媒體尚無薛曼在會談中發言的報導。

薛曼25至26日到訪中國天津，在和謝鋒會談後，也將與王毅會見。

薛曼是美國總統拜登（Joe Biden）1月底上任以來，訪中層級最高的美國官員，也是繼雙方3月在阿拉斯加劍拔弩張的首度面對面會談後，美中外交高層第2次直接接觸。美國氣候變遷特使柯瑞（John Kerry）4月曾訪問上海，但薛曼層級高過於他。

美國 中國 薛曼

上一則

中再收3金 女泳將添1銀、美狂補4金 男籃奧運翻船

下一則

謝鋒會薛曼表達對台灣問題立場 提2份關切清單

延伸閱讀

薛曼訪中成行 拜習10月見不見仍未知

薛曼訪中成行 拜習10月見不見仍未知
中美高層天津會談之際 中共宣布將於南海軍演

中美高層天津會談之際 中共宣布將於南海軍演
美中天津會談 中國兩手策略 王毅放狠話學者軟調

美中天津會談 中國兩手策略 王毅放狠話學者軟調
美副國務卿訪中 將表達不願競爭變衝突

美副國務卿訪中 將表達不願競爭變衝突

熱門新聞

亞馬遜創辦人貝佐斯20日搭乘新謝帕德號太空船成功上太空後，在記者會戴上著名女飛行員艾爾哈特（Amelia Earhart）擁有的護目鏡。路透

遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳

2021-07-21 07:53
奧運聖火台由日本網球名將大坂直美點燃。美聯社

東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台

2021-07-23 11:00
全球首富貝佐斯(圖)20日搭乘自家藍源公司自動駕駛太空船新謝帕德號升空後，成功返回地面，為私人太空旅行再創里程碑。Getty Images

貝佐斯成功返回地面 為私人太空旅行再創里程碑

2021-07-20 11:18
川普的「政治行動委員會」今年籌款7500萬元，但都未用於複檢2020選舉結果，而用在川普私人開銷。（美聯社）

川普籌款7500萬查大選 全花在出遊、訴訟等私人開銷

2021-07-22 22:55
圖為紐約機場的地勤工作人員。(記者牟蘭╱攝影)

中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼

2021-07-22 12:14
針對美國16日發布香港「商業警示」並制裁7名中國涉港官員，中國外交部今晚宣布，中方決定採取對等反制，根據「反外國制裁法」對7個美方人員和實體實施制裁。(路透)

中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體

2021-07-23 16:02

超人氣

更多 >
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國6金第一 美、日緊跟在後

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國6金第一 美、日緊跟在後
「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運

「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運
紐約十大「臭蟲」酒店出爐 旅客增多恐惡化

紐約十大「臭蟲」酒店出爐 旅客增多恐惡化
美中天津會談 中國兩手策略 王毅放狠話學者軟調

美中天津會談 中國兩手策略 王毅放狠話學者軟調
非靜止畫面...黃子韜被問吳亦凡為人 沈默16秒說這句話

非靜止畫面...黃子韜被問吳亦凡為人 沈默16秒說這句話