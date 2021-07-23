以安克拉治為鑑 趙立堅：在天津更不吃美這一套

美國 國務院發言人普萊斯稱，美國副國務卿薛曼透過訪問中國 向中方展示何謂負責任的良性競爭。中國外交部發言人趙立堅 23日就此回應：「美方沒有資格對中國說教或指手畫腳，沒有資格說從實力（優越）地位出發與中國打交道。我們在安克拉治不吃這一套，在天津更不會吃這一套！」

普萊斯表示，「副國務卿在今次交流時，打算向中華人民共和國顯示及展現，負責任且良性的競爭可以是什麼樣子。」美國期待兩國有實質且直接的往來，薛曼此行將可協助達到這項目標。

對此，中國外交部發言人趙立堅23日在例行記者會上表示，美方所謂以競爭、合作、對抗處理中美關係，實質上仍是把中國定義為競爭對手，挑動對抗，遏制打壓中國發展，這個做法沒有分清中美關係的主流和支流，不符合事實，不符合兩國人民根本利益，也不符合時代潮流，從根本上是零和思維在作祟。

趙立堅指出，「美方一再揚言從實力地位出發與中方對話，這反映出美方的傲慢和霸道。正如中方一再指出的，美方沒有資格對中國說教或指手畫腳，沒有資格說從實力地位出發與中國打交道。我們在安克拉治不吃這一套，在天津更不會吃這一套！」

趙立堅強調，中美關係應當基於相互尊重和平等互利，而非一方受益。中美關係發展是要有護欄的，但護欄不能由美方單方面定義。

趙立堅說，美方停止干涉中國內政，停止汙衊抹黑中國，停止損害中方利益，才是中美關係真正的護欄。「我們將在薛曼副國務卿訪華期間，繼續闡明中方對發展中美關係的原則立場，堅定維護主權、安全和發展利益。」

今年3月，中共政治局委員、中共中央外事辦主任楊潔箎到美國阿拉斯加州的安克拉治與美國國務卿布林肯會晤時強硬表示：「美國沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套」！雙方不歡而散。