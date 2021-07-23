我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體

紐約上州夏令營 31名兒童感染新冠

以安克拉治為鑑 趙立堅：在天津更不吃美這一套

記者林汪靜／綜合報導

美國國務院發言人普萊斯稱，美國副國務卿薛曼透過訪問中國向中方展示何謂負責任的良性競爭。中國外交部發言人趙立堅23日就此回應：「美方沒有資格對中國說教或指手畫腳，沒有資格說從實力（優越）地位出發與中國打交道。我們在安克拉治不吃這一套，在天津更不會吃這一套！」

普萊斯表示，「副國務卿在今次交流時，打算向中華人民共和國顯示及展現，負責任且良性的競爭可以是什麼樣子。」美國期待兩國有實質且直接的往來，薛曼此行將可協助達到這項目標。

對此，中國外交部發言人趙立堅23日在例行記者會上表示，美方所謂以競爭、合作、對抗處理中美關係，實質上仍是把中國定義為競爭對手，挑動對抗，遏制打壓中國發展，這個做法沒有分清中美關係的主流和支流，不符合事實，不符合兩國人民根本利益，也不符合時代潮流，從根本上是零和思維在作祟。

趙立堅指出，「美方一再揚言從實力地位出發與中方對話，這反映出美方的傲慢和霸道。正如中方一再指出的，美方沒有資格對中國說教或指手畫腳，沒有資格說從實力地位出發與中國打交道。我們在安克拉治不吃這一套，在天津更不會吃這一套！」

趙立堅強調，中美關係應當基於相互尊重和平等互利，而非一方受益。中美關係發展是要有護欄的，但護欄不能由美方單方面定義。

趙立堅說，美方停止干涉中國內政，停止汙衊抹黑中國，停止損害中方利益，才是中美關係真正的護欄。「我們將在薛曼副國務卿訪華期間，繼續闡明中方對發展中美關係的原則立場，堅定維護主權、安全和發展利益。」

今年3月，中共政治局委員、中共中央外事辦主任楊潔箎到美國阿拉斯加州的安克拉治與美國國務卿布林肯會晤時強硬表示：「美國沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套」！雙方不歡而散。

中國 美國 趙立堅

上一則

傳拜登擬任命已故總統甘迺迪之女 為駐澳洲大使

延伸閱讀

美國務卿布林肯27日訪印 將會面總理莫迪

美國務卿布林肯27日訪印 將會面總理莫迪
WHO第二階段疫情溯源…中國拒參與 美批不負責

WHO第二階段疫情溯源…中國拒參與 美批不負責
中美關係存在「護欄」？環時：華府說一套做一套

中美關係存在「護欄」？環時：華府說一套做一套
學者：蔡英文慰問求兩岸止血 是正面訊息

學者：蔡英文慰問求兩岸止血 是正面訊息

熱門新聞

德州民主黨籍眾議員茱莉‧強生（Julie Johnson）13日才在推特貼出與其他黨內議員一起搭機的畫面。（取材自推特@juliejohnsonTX）

德州3民主黨議員確診 皆完全接種 「出走華府」四處走 白宮已獲訊

2021-07-17 20:09
舊金山一對夫婦從購物中心回來後，被三名嫌犯跟蹤撞擊車尾，嫌犯手拿AR式來福槍，搶走蘋果手機、汽車鑰匙和一塊勞力士手錶。圖中紅圈可以看到，一名劫匪手拿長槍。（視頻截圖）

來福槍下 舊金山夫婦被搶蘋果手機、勞力士手表

2021-07-17 20:08
亞馬遜創辦人貝佐斯20日搭乘新謝帕德號太空船成功上太空後，在記者會戴上著名女飛行員艾爾哈特（Amelia Earhart）擁有的護目鏡。路透

遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳

2021-07-21 07:53
全球首富貝佐斯(圖)20日搭乘自家藍源公司自動駕駛太空船新謝帕德號升空後，成功返回地面，為私人太空旅行再創里程碑。Getty Images

貝佐斯成功返回地面 為私人太空旅行再創里程碑

2021-07-20 11:18
大熱中國電影「失孤」主角原型郭剛堂跟失散24年的兒子郭新振擁抱。(美聯社)

快看世界／「失孤」結局唏噓 兒子：想留在養父母身邊

2021-07-15 12:03
圖為紐約機場的地勤工作人員。(記者牟蘭╱攝影)

中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼

2021-07-22 12:14

超人氣

更多 >
東奧／開幕式出場順序有學問 東奧五十音 京奧按筆畫數

東奧／開幕式出場順序有學問 東奧五十音 京奧按筆畫數
川普籌款7500萬查大選 全花在出遊、訴訟等私人開銷

川普籌款7500萬查大選 全花在出遊、訴訟等私人開銷
台接種莫德納最年輕死亡案例 36歲男打完13天後家中亡

台接種莫德納最年輕死亡案例 36歲男打完13天後家中亡
吳亦凡誘姦風波後首發聲 暴怒嗆網友4字 公司人去樓空

吳亦凡誘姦風波後首發聲 暴怒嗆網友4字 公司人去樓空
東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台

東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台