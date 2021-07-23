東奧開幕文字直播／美國隊進場

日本東京奧運在美東時間今早7時正式開幕，在日本歌姬米希亞高唱日本國歌，包括曾在奧運奪牌者及醫療從業人員等6人將日本國旗帶入會場。美聯社

9:40 AM

美國 隊進場。

美國隊進場。美聯社

9 AM

中國隊、中華隊進場。

中國隊進場。美聯社 中華隊進場。 新華社

7:35 AM

各國代表隊成員於7時35分左右戴著口罩開始進場。奧運發源地的希臘代表隊打頭陣，接著是難民代表隊，之後各國代表隊就依日文五十音順序陸續進場。

奧運難民隊29位運動員今晚東奧開幕會上，舉著奧運5環旗幟進場。美聯社

日本 代表隊將在2028年取得奧運主辦權的美國及2024年奧運主辦國法國之後，壓軸進場。預計整個進場活動將於9時50分左右結束。

東奧暨帕運組織委員會主席橋本聖子及巴赫將分別致詞；德仁將發表開會宣言。目前預料聖火台點燃聖火的時間可能壓軸。

日皇德仁與國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）在開幕式現場。(美聯社)

奧運主場館內外風光不同。場外，許多民眾示威抗議奧運舉行。

奧運主場館內外兩重天。國立競技場充滿了示威抗議人群。美聯社

7:13 AM

東奧開幕式的基本理念是United by Emotion。美東時間早7時13分，日皇德仁與國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）進場；接下來曾獲舉重金牌的日本選手三宅義信、女子馬拉松金牌得主高橋尚子等6人，共同將日本國旗運進場內。

曾獲舉重金牌的日本選手三宅義信、女子馬拉松金牌得主高橋尚子等6人，共同將日本國旗運進場內。美聯社

在包括曾在奧運奪牌者及醫療從業人員等6人將日本國旗帶入會場後，由日本歌姬米希亞（MISIA）高唱日本國歌。

接著兵庫縣出身、曾在阪神淡路大地震受災的男演員森山未來，表演以「追悼」為主題的演出，然後現場全體人員一同默禱。

其中一項表演活動是約200人繞著木製奧運五環跳舞。這個五環標誌是使用1964年東奧各國代表隊帶來日本的種子所栽種的樹木製成。

其中一項表演活動是約200人繞著木製奧運五環跳舞。美聯社

現場，第一夫人吉兒拜登正在觀看開幕式。

美國第一夫人吉兒‧拜登在奧運開幕式現場。美聯社

7 AM

日本東京奧運 在美東時間今早7時正式開幕，在日本歌姬米希亞高唱日本國歌及部分表演節目結束後，各國代表隊陸續進場，預計進場將於9時50分左右結束，點燃聖火預料將壓軸。

開幕式現場無觀眾。美聯社

日本讀賣新聞報導，東京奧運共有超過200個國家或地區及難民代表隊合計1萬1000人，到8月8日前在33項競技賽事展開激烈競賽。

日本放送協會（NHK）報導，開幕式準時在晚間7時登場；7時1分時，現場播映日本東京從2013年申奧成功到開幕的8年間，選手們一路走來的過程。

7時4分，主場館國立競技場施放代表東奧標誌的藍白色煙火。之後在主場館內紅色光線下，舞者登場跳舞；德仁與巴赫也在稍後進場出席開幕式。