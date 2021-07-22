川普籌款7500萬查大選 全花在出遊、訴訟等私人開銷

川普的「政治行動委員會」今年籌款7500萬元，但都未用於複檢2020選舉結果，而用在川普私人開銷。（美聯社）

今年上半年，就在前總統川普 持續鼓吹2020年大選勝選結果「被偷」的不實說詞之際，他的政治行動委員會(political action committee，PAC)募款收入約有7500萬元；但消息人士指出，募得款項並未用來資助亞利桑納州 選票稽查或其他州的類似選票調查。

華盛頓郵報報導，知情人士指出，「拯救美國 領導政治行動委員會」(Save America leadership PAC)募款收入是用來支付川普出遊、訴訟開銷以及幕僚人事費用等；「拯救美國領導政治行動委員會」對於經費使用並沒有訂定太多限制，絕大多數募得現金迄今並未動用。

消息人士說，若有盟友對2020年大選公平提出質疑，川普向來密切關注，卻沒興趣自掏腰包參與行動，而是仰賴其他團體與支持者幫忙花錢；這個策略讓川普為自己累積龐大的競選資金，在2022年期中選舉可用來贊助川普青睞的候選人，同時也為川普自己可能再戰2024年累積選舉現金，這套操作方式在歷任前總統當中，前所未見。

亞利桑納州馬瑞波卡郡(Maricopa County)耗時數月的選票稽查，上看數百萬元的總計花費是由捐款對象保密的非營利組織以及某些人士幫忙埋單，例如購務網站Overstock執行長布萊恩(Patrick Byrne)。

目前正在訴訟中的一起官司，則要求喬治亞州富頓郡(Fulton County)也須接受稽查，訴訟費用主要來自小額捐款。

「拯救美國領導政治行動委員會」是否會花錢支持選票稽查行動，川普發言人並未答覆詢問；根據規定，「拯救美國領導政治行動委員會」在7月31日之前，必須公布今年上半年的募款及支出細目。

卸任之後，川普多次要求多州應該推翻2020年選舉結果，並發表一連串沒有根據的選舉舞弊指控；華盛頓郵報報導，川普已與亞利桑納州、賓州、喬州政府官員分別討論，川普曾經形容，選票稽查將是證明他贏得2020年大選的重要管道。

川普的政治行動委員會則持續呼籲支持者踴躍捐款，幫助川普悍衛支持者投下的一票；川普顧問指出，川普陣營對川粉的訴求，獲得熱烈的募款結果。