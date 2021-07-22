中拒WHO第二階段疫情溯源調查 美：不負責任且危險

白宮發言人莎奇22日表示，中方阻止進一步調查，並未履行其義務；這樣的立場不負責任、令人難以接受，且老實說是危險的。(美聯社)

中國 拒絕參與世界衛生組織(WHO )的第二階段新冠病毒溯源調查，白宮22日表示，對這項決定深感失望，指中國不負責任且危險；國務院發言人普萊斯(Ned Price)說，中方持續模糊焦點，迴避科學要求。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)22日在記者會表示，中方阻止進一步調查，並未履行其義務，「這樣的立場不負責任、令人難以接受，且老實說是危險的。」

莎奇表示，美國 支持WHO展開第二階段科學透明、由專家領導且不受干擾的調查；美國持續呼籲中國提供資料與樣本，這對預防下一波疫情大流行至關重要。

WHO三月發布針對新冠病毒起源的初步報告，指新冠病毒「非常可能」是通過另一種中間動物宿主從蝙蝠傳播給人類，但目前無足夠證據來確定具體物種。

不過，包括美國總統拜登與其衛生主管官員，五月起陸續都表示，不能過早排除病毒從實驗室外洩的可能性，拜登甚至要求情報機構調查。

此外，即使一直被視為支持中國的WHO秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)，日前也改口說不能過早排除實驗室外洩可能。

譚德塞15日在日內瓦說，WHO需要獲得新冠大流行之前和開始時的原始病人數據，但第一次調查期間，中國沒有與世衛組織團隊分享這些數據，他敦促中方能「透明、開放與合作」，並要求配合WHO的第二階段疫情調查。

中國國家衛生健康委員會副主任曾益新22日表示，中方不會參與WHO的第二階段調查，包括病毒從武漢實驗室洩漏的可能性。

莎奇說，日前七大工業國領導人的聲明，也呼籲包括中國在內，對疫情進行透明獨立分析，並關切缺乏適當管道和足夠動能以進行調查。

問到美國是否為此對中國施加後果？莎奇並未正面回應，而是說要與國際夥伴協調後續行動。

普萊斯說，美國相信以多邊方式處理國際衛生安全議題，正與國際夥伴合作，支持WHO第二階段的調查。