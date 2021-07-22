我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中拒WHO第二階段疫情溯源調查 美：不負責任且危險

東奧開幕在即 聖火傳遞共121天將抵東京都廳

中拒WHO第二階段疫情溯源調查 美：不負責任且危險

記者張文馨／華盛頓報導
白宮發言人莎奇22日表示，中方阻止進一步調查，並未履行其義務；這樣的立場不負責任、令人難以接受，且老實說是危險的。(美聯社)
白宮發言人莎奇22日表示，中方阻止進一步調查，並未履行其義務；這樣的立場不負責任、令人難以接受，且老實說是危險的。(美聯社)

中國拒絕參與世界衛生組織(WHO)的第二階段新冠病毒溯源調查，白宮22日表示，對這項決定深感失望，指中國不負責任且危險；國務院發言人普萊斯(Ned Price)說，中方持續模糊焦點，迴避科學要求。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)22日在記者會表示，中方阻止進一步調查，並未履行其義務，「這樣的立場不負責任、令人難以接受，且老實說是危險的。」

莎奇表示，美國支持WHO展開第二階段科學透明、由專家領導且不受干擾的調查；美國持續呼籲中國提供資料與樣本，這對預防下一波疫情大流行至關重要。

WHO三月發布針對新冠病毒起源的初步報告，指新冠病毒「非常可能」是通過另一種中間動物宿主從蝙蝠傳播給人類，但目前無足夠證據來確定具體物種。

不過，包括美國總統拜登與其衛生主管官員，五月起陸續都表示，不能過早排除病毒從實驗室外洩的可能性，拜登甚至要求情報機構調查。

此外，即使一直被視為支持中國的WHO秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)，日前也改口說不能過早排除實驗室外洩可能。

譚德塞15日在日內瓦說，WHO需要獲得新冠大流行之前和開始時的原始病人數據，但第一次調查期間，中國沒有與世衛組織團隊分享這些數據，他敦促中方能「透明、開放與合作」，並要求配合WHO的第二階段疫情調查。

中國國家衛生健康委員會副主任曾益新22日表示，中方不會參與WHO的第二階段調查，包括病毒從武漢實驗室洩漏的可能性。

莎奇說，日前七大工業國領導人的聲明，也呼籲包括中國在內，對疫情進行透明獨立分析，並關切缺乏適當管道和足夠動能以進行調查。

問到美國是否為此對中國施加後果？莎奇並未正面回應，而是說要與國際夥伴協調後續行動。

普萊斯說，美國相信以多邊方式處理國際衛生安全議題，正與國際夥伴合作，支持WHO第二階段的調查。

美國 中國 WHO

上一則

共和黨提名2「川普盟友」查國會暴動 波洛西拒絕

延伸閱讀

拜登上任首次在白宮內閣會議室舉行會議 無人戴口罩

拜登上任首次在白宮內閣會議室舉行會議 無人戴口罩
甘迺迪中心12/5表揚5演藝「大老」拜登伉儷可能出席

甘迺迪中心12/5表揚5演藝「大老」拜登伉儷可能出席
不孕、改變DNA、產生磁力...美國人不打疫苗的理由

不孕、改變DNA、產生磁力...美國人不打疫苗的理由
基建案參院卡第1關 兩黨仍樂觀 認妥協在望

基建案參院卡第1關 兩黨仍樂觀 認妥協在望

熱門新聞

大熱中國電影「失孤」主角原型郭剛堂跟失散24年的兒子郭新振擁抱。(美聯社)

快看世界／「失孤」結局唏噓 兒子：想留在養父母身邊

2021-07-15 12:03
德州民主黨籍眾議員茱莉‧強生（Julie Johnson）13日才在推特貼出與其他黨內議員一起搭機的畫面。（取材自推特@juliejohnsonTX）

德州3民主黨議員確診 皆完全接種 「出走華府」四處走 白宮已獲訊

2021-07-17 20:09
舊金山一對夫婦從購物中心回來後，被三名嫌犯跟蹤撞擊車尾，嫌犯手拿AR式來福槍，搶走蘋果手機、汽車鑰匙和一塊勞力士手錶。圖中紅圈可以看到，一名劫匪手拿長槍。（視頻截圖）

來福槍下 舊金山夫婦被搶蘋果手機、勞力士手表

2021-07-17 20:08
亞馬遜創辦人貝佐斯20日搭乘新謝帕德號太空船成功上太空後，在記者會戴上著名女飛行員艾爾哈特（Amelia Earhart）擁有的護目鏡。路透

遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳

2021-07-21 07:53
全球首富貝佐斯(圖)20日搭乘自家藍源公司自動駕駛太空船新謝帕德號升空後，成功返回地面，為私人太空旅行再創里程碑。Getty Images

貝佐斯成功返回地面 為私人太空旅行再創里程碑

2021-07-20 11:18
美國眾議院外委會今天通過抗中「老鷹法案」，法案呼籲美台擴大經貿關係、就駐美代表處正名展開協商，也支持台灣有意義參與國際社會，並強調聯合國對中國的承認並不涉台。(本報系資料照片）

美眾院外委會通過抗中「老鷹法案」 台駐美代表處有望正名

2021-07-15 21:13

超人氣

更多 >
製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

洛市持槍搶匪 反被受害者開槍反擊 視頻全都錄

洛市持槍搶匪 反被受害者開槍反擊 視頻全都錄
警方出手 吳亦凡認了有性關係 驚爆詐騙案外案

警方出手 吳亦凡認了有性關係 驚爆詐騙案外案
史上首位 18歲苗族姑娘代表美出戰奧運體操

史上首位 18歲苗族姑娘代表美出戰奧運體操
麻州19歲男「性侵」母馬被拍下 馬廄老闆驚：他很熟練

麻州19歲男「性侵」母馬被拍下 馬廄老闆驚：他很熟練