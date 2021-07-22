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中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼

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中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼

記者張筠／華盛頓報導
信息來源：中國駐美大使館官網 製表：記者張筠
信息來源：中國駐美大使館官網 製表：記者張筠

中國駐美大使館22日發布「自駐美使館領區離境赴華人員雙檢測具體安排」通知，指當前駐美使領館僅為乘坐美中直航航線的乘客發放健康碼，截至19日中美間有九條直航航線，分別由不同的使領館審批；駐美大使館也重申「非緊急、非必要、不旅行」原則，提醒民眾在變種病毒威脅之際謹慎防疫。

該通知匯總截至19日的中美間直航航線及健康碼審核負責使領館情況，表示近期出現許多來美參加子女畢業典禮或陪同子女來美入學的情況，此外也有大量持「綠卡」人員來美辦理身份手續，增加「外防輸入、內防反彈」的防疫壓力，駐美大使館再次提醒民眾堅持「非緊急、非必要、不旅行」。

該通知提醒赴華人員到指定機構進行檢測，達拉斯指定採樣名單：https://bit.ly/2Uul5sT，檢測機構名單https://bit.ly/2WeJ6Vn；駐美大使館將根據檢測質量以及服務水平等，對指定機構名單動態調整。

該通知提醒民眾檢測期間注意事項，檢測種類包括核酸檢測、IgM抗體和N蛋白抗體檢測，民眾需簽署指定機構提供的書面同意書，同意在檢測後向駐美使館提供本人的個人信息、檢測情況和結果，否則無法通過健康碼申請。

對於已接種疫苗人員，若接種滅活疫苗後核酸檢測陰性、IgM抗體檢測陽性，可正常申請健康碼；接種美國輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)、嬌生(Johnson & Johnson)等非滅活疫苗者，需在完成接種後安排赴華行程，在申請健康碼時，除要提交「雙檢測」報告外，還要上傳針對N蛋白的IgM抗體檢測報告、「疫苗接種聲明書」、接種憑證等資料。

駐美大使館指當前美國疫情形勢嚴峻，根據聯邦疾病防治中心數據，上有逾一半民眾未完成疫苗接種，即使完成接種，仍有可能染疫，加上變種病毒威脅，駐美使館提醒所有赴華人員，謹慎防疫且避免不必要旅行。

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