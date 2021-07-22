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美聯社直擊新疆最大拘留中心 估可關押1萬人

中央社新疆達坂城區22日綜合外電報導
美聯社直擊新疆最大拘留中心，估可關押1萬人。(美聯社)
美聯社直擊新疆最大拘留中心，估可關押1萬人。(美聯社)

維吾爾族囚犯穿著標有號碼和名牌的囚服，以盤腿蓮花坐、上身筆直的姿勢坐成一排，盯著電視中播放，畫質粗糙的黑白影片，講述中國共產黨歷史。

這不過是新疆達坂城區，烏魯木齊3號拘留中心其中一區，當中約有240個牢房。

美聯社記者獲得特別允許，在當局的帶領下前往極西的新疆地區，看到了上述一幕。

這是全中國，也可能是全世界規模最大的拘留中心。占地220英畝（89公頃），大約是梵蒂岡的2倍大。門口的招牌寫著「看守所」。

中國官員雖然拒絕說明裡頭關押多少囚犯，表示人數持續變動。但美聯社推估，根據衛星影像，以及參觀時看到的牢房與椅凳，這裡大約可以關押1萬人。如果住得擠一些，還可以關更多人。

美聯社是第一個獲准進入參觀的西方媒體。

美聯社是第一個獲准進入參觀新疆最大拘留中心的西方媒體。(美聯社)
美聯社是第一個獲准進入參觀新疆最大拘留中心的西方媒體。(美聯社)

這個場所顯示，中國依舊計畫關押大批維吾爾族，以及大多為穆斯林的其他少數民族。衛星影像顯示，比起2019年的營區，建築物又擴建約1英里（1.6公里）長。

少數維吾爾族極端分子策動了砍殺與爆炸事件後，中國當局以「反恐戰」為名義，在過去4年抓捕數百萬，或甚至更多的少數民族，將他們關押進所謂「再教育營」，被待過的人形容為殘酷集中營。

在國際猛烈砲轟下，中國於2019年表示，所有被關押者都「畢業了」。然而，從美聯社目擊畫面、衛星影像、專家，以及待過再教育營的人所言，雖然許多「再教育營」確實關閉，但像是記者目擊的這一個設施，只不過轉變為監獄或看守所。

美聯社直擊新疆最大拘留中心，估可關押1萬人。(美聯社)
美聯社直擊新疆最大拘留中心，估可關押1萬人。(美聯社)

這種改變試圖要把臨時、法外的「再教育營」，轉變成更永久，也有法源依據的監獄或看守所。雖然部分維吾爾族獲釋，但其他人只不過是被轉移至監獄系統。

研究學者表示，許多無辜者常常只因為出國，或參加了宗教聚會就被關押。

美國科羅拉多大學研究維吾爾族的人類學家雷風（Darren Byler）表示，許多囚犯根本沒有犯下「任何真正罪行」，經歷一場審判「秀」，沒有任何正當程序。

他說：「這從一個警察國家，變成了一個大型監禁國家。成千上萬的人從人口版圖中消失。正常行為都被犯罪化。」

美聯社直擊新疆最大拘留中心，估可關押1萬人。(美聯社)
美聯社直擊新疆最大拘留中心，估可關押1萬人。(美聯社)

美聯社4月走訪3號拘留中心時，官員再三否認這是北京宣稱已經關閉的「再教育營」。

不過，證據卻顯示，這裡過去確實是拘留營。路透社在2018年9月拍攝的照片顯示，這裡過去叫做「烏魯木齊職業技能教育培訓中心」。

一名在2018年造訪過這所機構的前建築承包商告訴美聯社，這裡過去是「烏魯木齊職業技能教育培訓中心」，在2019年轉變為看守所，換了門牌。他擔心牽連家人，拒絕具名。

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