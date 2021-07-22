中國再度駁斥新冠病毒從武漢實驗室洩漏說法

中國國務院新聞辦公室22日邀請國家衛健委副主任曾益新等人，說明北京當局對新冠病毒溯源工作的立場。（取自中國國務院新聞辦公室官網）

世界衛生組織（WHO ）秘書長譚德塞本月15日表示，WHO中國 考察組否認實驗室洩漏病毒的結論是「過早推斷」，他並敦促中國對WHO新冠病毒溯源工作第二階段調查給予更多配合。對此，中國22日上午特別召開記者會，大動作駁斥相關說法。

中國國務院新聞辦公室周四上午舉行記者會，說明北京當局對新冠病毒溯源工作的立場。中國國家衛生健康委員會副主任曾益新表示，WHO今年3月30日正式發布WHO召集的新冠病毒全球溯源研究，「是一份很有價值、權威的、經得起科學檢驗、經得起歷史檢驗的報告」。

曾益新說，這次溯源研究報告是全球溯源研究的中國部分，專家組得出以下結論：蝙蝠和穿山甲中發現的與新冠病毒關係最密切的冠狀病毒，從序列來看是和新冠病毒同源性最高，但仍不足以證明是新冠病毒的直接祖先。

聯合專家組最終確定了新冠病毒出現途徑的幾種可能：

一、人畜共患病直接溢出是「可能到比較可能」，也就是從動物宿主直接溢出到人是「可能到比較可能」；

二、通過中間宿主引入是「比較可能到非常可能」，通俗講就是病毒自然宿主是某種動物，動物通過中間宿主再過渡到人身上，是「比較可能到非常可能」；

三、通過冷鏈傳入。去年各地一些散發疫情中陸續發現冷鏈傳播有可能引入病毒，所以認為是可能的；

四、實驗室引入是「極不可能」，英文表述為「Extremely Unlikely」。

針對WHO上周發布關於第二階段病毒溯源計畫，將「中國違反實驗室規程造成病毒洩漏」作為研究重點之一，曾益新說，這讓他「十分吃驚」。因為「從這一點上，我就能感覺到這個計劃裡面所透露出的對常識的不尊重和對科學的傲慢態度。」

他表示，新冠病毒溯源是科學問題，中國政府反對將溯源工作政治化，第二階段病毒溯源應在第一階段病毒溯源的基礎上延伸。

曾益新指出，對第一階段病毒溯源已有明確結論的，就不該再重複開展。而應推動在全球多國多地範圍內開展早期病例搜索、分子流行病學、動物（中間）宿主等方面的溯源工作。

中國中科院武漢 國家生物安全實驗室主任、武漢病毒所研究員袁志明在記者會上也指出，新冠病毒是自然起源的，已是學術界普遍共識。他強調，武漢P4實驗室2018年正式投入運行以來，沒有發生過任何病原洩漏和人員感染事故。

中國—WHO新冠病毒溯源聯合研究專家組中方組長梁萬年更指出，除非有新的證據出現，否則沒有必要再投入精力、投入資源調查武漢實驗室是否洩露新冠病毒，WHO聯合專家組的考察已最終得出「極不可能」這個結論。