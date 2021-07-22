薛曼到訪為何安排在天津？中國外交部：防疫考量

美國副國務卿薛曼將於25日至26日訪問中國，對於何以將薛曼此行安排在天津，中國外交部的說法是「防疫考量」。(路透)

美國 副國務卿薛曼 （Wendy Sherman）25日至26日將訪問中國 ，並將與中國國務委員兼外交部長王毅會晤。但何以薛曼此行是安排在天津而非北京？中國外交部發言人趙立堅在22日例行記者會上說，「這是出於防疫考量」。

薛曼此次訪問中國處處可見中美雙方的外交角力。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）當地時間21日表示，薛曼將「從實力的地位出發」（from a position of strength）飛往中國會談，並向中國展現和示範「負責且良性的競爭是什麼樣子」。

今年3月，在阿拉斯加中美高層戰略對話中，美國國務卿布林肯就曾對中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔箎和王毅當面說過這句話。但楊潔篪當場反嗆布林肯：「你們沒有資格在中國的面前說，你們從實力的地位出發同中國談話。」

由於雙邊關係不佳，也讓薛曼此次訪問中國的行程安排一波三折。香港南華早報14日就披露，薛曼將訪問中國。但美國國務院15日公布薛曼的亞洲行行程，卻只有日本、韓國和蒙古國，沒有中國。

17日，路透援引美國國務院一名高級官員的消息稱，美中還在就薛曼訪華行程進行磋商。21日晚間，美中終於宣布，薛曼將於25、26日訪問中國。

趙立堅在周四下午舉行的例行記者會上表示，屆時，中國外交部主管中美關係的副部長謝鋒將與薛曼會談。之後，王毅將會見薛曼。

趙立堅指出，中方將向美方表明對發展中美關係的原則立場，以及維護自身主權安全發展利益的堅定態度，要求美方停止干涉中國內政、損害中方利益。

至於何以會將薛曼此訪安排在天津而非北京？趙立堅說，主要是出於防疫安排，還有考慮到天津離北京比較近的原因。