美國正研究徵收碳關稅 促中國關閉燃煤電廠

白宮氣候特使柯瑞表示，拜登政府尚未決定是否對中國和其他國家的碳密集產業徵收關稅。（路透）

白宮氣候特使柯瑞 （John Kerry）表示，拜登政府尚未決定是否對中國 和其他國家的碳密集產業徵收關稅 ，儘管華府認為這不失為對抗氣候變遷的方法之一。柯瑞也敦促中國減少排放溫室氣體和關閉燃煤發電廠。

柯瑞21日出席20國集團（G20）環境首長會議前接受彭博資訊採訪，表示華府正評估徵收碳關稅的可能性，但此舉可能使人擔憂貿易緊張局勢升高，強調拜登已要求他的辦公室分析徵收碳關稅的方式。這次會議在羅馬舉辦。

柯瑞說：「我們希望真正了解，由多國組成的集團或單一國家，他們採取的行動將造成何種影響，和這會如何影響整體動態，也就是我們為氣候付出的努力，以及這如何影響已經非常棘手的貿易問題。我們必須得到解答。」

民主黨議員提議對碳密集型進口商品徵收關稅，這是規模3.5兆美元稅務與支出法案的其中一項內容。全球正日益關注徵收碳關稅這項措施，該措施旨在敦促對氣候變遷較慢採取行動的國家擴大減少碳排，同時保障遵守汙染法規的當地產業。

在參院任職近30年的柯瑞表示，在政府研究徵收碳關稅時，國會的提議只是先卡位， 「美國尚未做出任何支持徵收碳關稅的決定，我們對採取這項行動可能產生的影響有些擔憂，因此仍須仔細評估」。

華府敦促中國這個全球最大的溫室氣體排放國家加快採取行動，減排助長全球暖化的汙染物。柯瑞表示，中國在2030前就會達到溫室氣體的排放高峰，這事關重大。

柯瑞說：「中國有許多啟用逾40年的老舊燃煤電廠，這些電廠不賺錢，且發電效率低。我們並非指責他們，這是在陳述事實，大陸現在就是最大的排放國。」

美中近幾個月來舉行十幾場有關氣候的線上會議。柯瑞說，他計畫8月底前造訪中國，「進一步努力為雙方的合作方式達成協議，如果我們雙方都同意的話 」。

柯瑞說，全球應聚焦於努力把暖化升幅控制在攝氏1.5度這個關鍵臨界點，並朝2050年淨零碳排的目標邁進。他說，「中國的目標與這個不同，這是可以接受的，只要他們朝可能達成這個目標的方向邁進。」