氣象專家解讀 河南到底經歷了怎樣一場雨

河南鄭州，一男子在暴雨洪澇中騎自行車，他身後是快被水淹沒的車輛。(美聯社)

17日以來，河南 省大部地區降暴雨 或大暴雨，最強降雨時段出現在19日至20日。鄭州 連續兩天出現大暴雨到特大暴雨，部分地區累計降雨量已超當地年平均降雨量，鄭州氣象觀測站最大小時降雨量突破中國 小時降雨量歷史極值。

本次降雨過程累計雨量大、持續時間長、短時降雨強、極端性突出，中國氣象局21日8時啟動重大氣象災害（暴雨）Ⅱ級應急響應。本輪降雨到底多大程度受颱風「煙花」影響？如何看待此次降雨？

小時降雨量突破中國歷史極值

本次降雨過程從17日8時開始，截至目前已持續4天。17日以來，鄭州、焦作、新鄉、洛陽、南陽、平頂山、濟源、安陽、鶴壁、許昌等地出現特大暴雨，強降雨中心位於鄭州，最強時段在19日至20日。

監測顯示，17日8時至21日8時，河南省平均降雨量達144.7毫米，鄭州市平均降雨量458.2毫米。其中鄭州新密市白寨累計降雨量達918.9毫米，部分地區累計降雨量已超鄭州全年平均降雨量641毫米。

中央氣象台首席預報員陳濤介紹說，鄭州、開封等地1小時降雨量超過100毫米，其中鄭州氣象觀測站最大小時降雨量達201.9毫米（20日16時-17時)，突破中國小時降雨量歷史極值（198.5毫米，1975年8月5日）。

此外，鄭州、嵩山、新密等10個國家級氣象站日降水量也突破建站以來歷史極值。其中，鄭州市二七區尖崗氣象站24小時降雨量高達696.9毫米，超過鄭州全年平均降水總量。

強降雨多大程度受颱風影響？

18日西太平洋有颱風「煙花」生成並向中國靠近。千里之外還未登陸的颱風多大程度上影響河南強降雨？

「‘煙花’雖然還沒有登陸我國，但其北側和西太平洋副熱帶高壓之間會形成顯著的偏東氣流，持續向黃淮地區輸送。」陳濤說，在偏東風的引導下，大量水汽從海上向河南匯集，為河南強降雨提供了充沛的水汽來源。

陳濤表示，本次強降雨不單受到颱風影響，還受到大陸高壓、副熱帶高壓共同作用。「過去幾天，河南都處在兩個高壓系統之間，降水天氣系統在這裡維持或停滯，造成持續強降雨。」

除此之外，河南省太行山區、伏牛山區特殊地形對偏東氣流起到抬升輻合效應，強降水區在河南省西部、西北部沿山地區穩定少動，地形迎風坡前降水增幅明顯。

河南省氣象台副台長蘇愛芳說：「中小尺度對流反復在伏牛山前地區發展並向鄭州方向移動，形成‘列車效應’，導致降水強度大、維持時間長，引起局地極端強降水。」

如何看待突破歷史極值？

此次降雨過程突破多個「歷史極值」。據蘇愛芳介紹，新中國成立後，河南歷史上曾出現5次全省性強降雨過程，其中極端性非常強的一次是「75·8」特大暴雨。

「與前幾次對比可以看出，此次暴雨過程全程累計雨量最大，一小時最大降雨量及日雨量都破了極值，破極值站數均大於上述5次過程，日最大降雨量和6小時最大降雨量僅次於‘75·8’。」蘇愛芳說，按照河南省地方標準，綜合考慮持續天數、過程範圍、最大日降水量等指標，此次暴雨過程強度達特強等級。

「從大氣科學角度講，我們形成嚴謹的降水量記錄是在1951年之後。我們根據氣象站點在歷史上出現的極大值降水量，依次進行排名，不斷更新調整，這是大氣科學界比較常見的做法。」陳濤說，在目前我們沒有得到可靠的長時間有效氣象記錄之前，我們很難去談所謂的「千年一遇」「百年一遇」。

據中央氣象台預報，預計未來三天，河南省仍有降雨，其中21日降雨強度大，鄭州有暴雨、局地大暴雨，23日此輪強降雨過程趨於減弱結束。

專家建議，持續降雨致災風險極高，並且災害發生有滯後效應，各地需繼續做好洪澇、地質災害等防禦以及河堤、庫壩等巡查工作，並防範強降雨對救災各項工作的不利影響，提前做好衛生防疫 工作。