全球首富貝佐斯升空 展開全球首見無駕駛員太空之旅

全球首富貝佐斯20日搭乘自家藍源公司自動駕駛太空船新謝帕德號升空。美聯社

全球首富貝佐斯 20日搭乘自家藍源公司自動駕駛太空 船新謝帕德號升空，與其他3名乘客一同來趟締造歷史的太空之旅，並為私人太空旅行新紀元再創另一里程碑。

英國富豪布蘭森的太空旅行公司維珍銀河9天前甫從新墨西哥州完成太空首航，布蘭森也在太空船上。現在貝佐斯從西德州 沙漠升空，花11分鐘造訪地球與太空的邊界，預計抵達海拔100公里處，比維珍銀河的86公里飛得更高。專家並指今天無駕駛員且所有乘客都是平民的太空之旅為全球首見。

影片來源：YouTube CNBC

這4名乘客包括：電商巨擘亞馬遜創辦人貝佐斯、他的弟弟暨私募股權公司主管馬克、82歲退役女性飛行員馮克、18歲高中畢業生戴門。後兩人將成為前進太空歷史上最年長和最年輕的人。

新謝帕德號將以時速3540公里升空，抵達海拔100公里左右的卡門線，也就是國際航空機構定義的大氣層與太空的界線。

飛行期間，乘客將解開安全帶幾分鐘以體驗無重力，並將透過藍源自稱太空旅行史上最大的窗戶，來欣賞地球表面。

接著太空艙會用降落傘回到地球，等到快抵達德州沙漠的最後一刻，還會利用反向推力系統，以時速1.6公里軟著陸。可重複使用的推進器則會回到發射台。