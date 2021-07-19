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物價飆漲惹民怨 拜登新難題 白宮安撫「非長期現象」

物價飆漲惹民怨 拜登新難題 白宮安撫「非長期現象」

編譯陳韻涵／綜合19日電
物價上漲已成為民眾最關切的經濟問題。圖為消費者在芝加哥一超市購物。(Getty Images)
物價上漲已成為民眾最關切的經濟問題。圖為消費者在芝加哥一超市購物。(Getty Images)

拜登總統19日試圖緩和物價急劇上漲引發的擔憂，稱當前通貨膨脹上升只是一時現象而非長期問題；民調顯示，通膨讓白宮的頭疼事項再添一樁，且通膨已超過薪資和失業率，成為民眾最關切的經濟問題，唯恐物價漲升不利經濟復甦。

拜登呼籲國會通過兩黨商定的大規模基礎建設法案，增加聯邦支出，會是維持經濟在正軌上運行的好辦法之一。

他解釋，新冠疫苗接種計畫及他為經濟挹注數兆元等內政作為，將消除而非加大通膨壓力，並充實勞動力；部分經濟學者也認同，基建方案將緩和房價等通膨壓力。

新冠肺炎疫情爆發後，全球供應鏈難以恢復原先速度，導致許多產品的價格飆漲。

拜登總統19日在白宮受訪時試圖緩和人們對物價急劇上漲的擔憂，稱當前通貨膨脹上升只...
拜登總統19日在白宮受訪時試圖緩和人們對物價急劇上漲的擔憂，稱當前通貨膨脹上升只是一時現象而非長期問題。(路透)

拜登說：「部分人擔心這是通膨居高不下的跡象，但我們並不這麼認為，專家引用數據佐證，當前物價上漲在預期中，且可望是一時現象。」

拜登表示，「沒有任何經濟學者」說過通膨即將失控，但白宮仍將密切關注物價漲升的現象。

聯準會：長期通膨預期仍是2%

負責貨幣政策的聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)呼應白宮說法，輕言帶過通膨威脅，指通膨高漲只是短期現象。

鮑爾上周告訴聯邦參議院銀行委員會說，長期通膨預期仍維持在聯準會的2%良好目標，十年期債券收益自春季起下降，顯示投資人不擔心長期通膨漲升。

CNN報導，根據往年情況，執政黨往往會在期中選舉失利，此次意謂民主黨可能喪失眾院掌控權；目前距離期中選舉還有一年，但從服飾到汽車等各項物價齊漲，商店老闆和百姓叫苦連天。

全國公共廣播電台(NPR)和公共電視新聞網(PBS)上月委託「馬里斯特民調」(Marist Poll)所做的訪查結果顯示，通膨已超過薪資和失業率，成為受訪民眾最關切的經濟問題。

6月消費者物價指數增加5.4%，為2008年以來最大年度增幅；經濟學者普遍認為，通膨會隨著解封和經濟復甦而好轉。

拜登 白宮 聯準會

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