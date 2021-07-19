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副國務卿薛曼是否訪中？ 美稱取決是否有實質建設性

中央社華盛頓19日專電
美國國務院今天表示，美方持續尋求與中方往來機會，但任何訪問成行與否都取決於是否有實質建設性。（路透）
美國國務院今天表示，美方持續尋求與中方往來機會，但任何訪問成行與否都取決於是否有實質建設性。（路透）

美副國務卿薛曼訪問亞洲，外界關注先前傳出突然喊卡的中國行後續進展。美國國務院今天表示，美方持續尋求與中方往來機會，但任何訪問成行與否都取決於是否有實質建設性。

美國國務院第2把交椅、資深外交官薛曼（Wendy Sherman）18日至25日出訪亞洲，預計造訪日本、南韓與蒙古。先前曾傳出薛曼原擬造訪中國，但因北京拒絕讓她與位階相當的中國外交部副部長樂玉成會面，美方因而取消行程。

不過，路透社16日報導，美國還在和中方討論薛曼訪中可能性，若一切安排順利，她可能在亞洲行最後一站訪問中國。

薛曼究竟去不去中國，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天在媒體簡報會上被問到相關問題時，仍不願正面回應。

普萊斯僅表示，如同白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在總統拜登（Joe Biden）與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會面後所說，拜登相信「面對面」外交無法被取代，美方準備好在合適時機，與中國進行直接外交。

但普萊斯強調，類似互動發生與否和時機點，取決於這麼做是否符合美國利益，且具意義及建設性。美方以此為出發點，持續尋求與中國官員往來機會，包含在資深官員層級。

他說，這麼做是為了推進美國利益，尋求以負責任方式處理美中關係。對於任何其他海外出訪，美方只有在認定訪問具備實質建設性潛力，且符合美國目的與利益時，才會做宣布（才會成行）。

若薛曼訪中成行，將會是美中外交高層繼3月於阿拉斯加首度會面後，第2次面對面接觸。

美國 中國 國務院

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