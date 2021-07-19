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美英歐齊點名「北京縱容駭客」 中駁斥究責應基於證據

編譯羅方妤／即時報導
美國紐約微軟辦公大樓。(歐新社)
美國紐約微軟辦公大樓。(歐新社)

美國19日和英國、歐盟等盟邦聯名指控，中國駭客今年稍早入侵微軟電郵伺服器，損害全世界數十萬台電腦。美國國務卿布林肯並指控中國國家安全部培養縱容駭客，讓他們進行國家支持的網路非法行動，並以勒贖軟體攻擊企業牟利。

布林肯在聲明中指控，今年3月微軟伺服器遭大規模駭客攻擊，中國是幕後主謀，這類不負責任擾亂網路的行為，「對我國經濟和國家安全造成重大威脅」。法新社說，這番指控勢必會讓美中關係更加惡化。

歐盟也表示，鎖定27個成員國政府機構、政治組織和關鍵產業的惡意網路活動，可能和中國駭客團體有關。英國國家網路安全中心表示，中國駭客團體鎖定美國、歐洲和芬蘭國會海事產業和海軍國防承包商。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利在聲明中說，這些駭客活動「是從中國境內執行，目的竊取智慧財產權和從事間諜活動」。英國外交大臣拉布表示：「由中國政府支持駭客針對微軟電郵系統網路攻擊，是種魯莽但熟悉的模式。」

BBC指出，美國和英國經常指責他國的網路惡意行動，但這次連歐盟都點名北京，顯示歐盟認為中國近來駭客行為相當嚴重。

未具名的美國高層官員指出，澳洲、加拿大、紐西蘭、日本和北約組織，將和美、英、歐盟共同因應駭客威脅。

美國指控中國國家安全部一直雇用駭客竊取商業機密，並縱容他們從事網路勒索和偷竊謀取私利。路透報導，美國司法部19日宣布，4名中國公民被控和中國國安部合作，2011至2018年間針對美國和其他國家數十間公司、大學和政府機構進行駭客活動。

這些聲明凸顯中國駭客持續造成威脅，但美國並未對北京追加制裁。

一名中國外交部發言人先前被問及微軟電郵系統被駭事件，曾表示「中國堅決反對和打擊各種形式網路攻擊和偷竊」，並稱網路攻擊究責應基於證據，而非「無端指責」。

中國 駭客 美國

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美國與歐洲盟邦指控中國政府惡意駭微軟

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