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以色列間諜軟體 成監控政商媒及社運人士利器

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最強間諜軟體 以色列飛馬無須連結就能24小時監控你

編譯李京倫／報導
以色列NSO集團的「飛馬」可能是目前為止民間公司開發的最強間諜軟體，只要用WhatsApp打電話給目標手機，就算手機持有人不接，飛馬軟體也能安裝到目標手機上。（美聯社）
以色列NSO集團的「飛馬」可能是目前為止民間公司開發的最強間諜軟體，只要用WhatsApp打電話給目標手機，就算手機持有人不接，飛馬軟體也能安裝到目標手機上。（美聯社）

英國衛報報導，以色列NSO集團的「飛馬」可能是目前為止民間公司開發的最強間諜軟體，不必透過手機持有人點選惡意連結，就能侵入目標手機，一旦成功安裝，能將手機變成24小時監控裝置。

飛馬軟體能搜刮手機內所有資料，訊息、照片、通訊錄、通話紀錄、行事曆、電郵和網路瀏覽紀錄，統統都能複製帶走。飛馬能啟動手機相機偷拍，啟動麥克風錄下通話內容，能顯示手機持有人在哪裡、去過何處、見過何人。

國際特赦組織科技部安全實驗室負責人瓜涅里說：「一旦飛馬侵入手機，駭客就能取得手機管理員權限，能做的事比手機持有人更多。」

飛馬軟體會鑽手機製造商還不知道的作業系統漏洞，侵入目標手機，無須誘騙手機持有人點選惡意連結。2019年，通訊軟體WhatsApp公布飛馬軟體利用漏洞侵入1400多支手機，只要用WhatsApp打電話給目標手機，就算手機持有人不接，飛馬軟體也能安裝到目標手機上。飛馬軟體還能透過在目標手機附近的無線收發器安裝成功。

最近飛馬軟體開始鑽iPhone內建通訊程式iMessage的漏洞，數以億計iPhone受威脅，蘋果公司表示會持續更新軟體防止這類攻擊。

手機 飛馬 WhatsApp

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