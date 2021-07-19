傳媒聯合調查：以色列間諜軟體「飛馬」 成監控政商媒及社運人士利器

沙烏地阿拉伯被謀殺異議記者哈紹吉未婚妻成吉茲去年7月在土耳其伊斯坦堡對媒體發表談話。（美聯社）

歐美多家媒體18日報導，以色列NSO集團被控出售間諜軟體「飛馬」（Pegasus）給各國政府，讓這些政府得以侵入手機 ，監控全球維權人士、記者、企業主管和政界人物。

實際遭監控的人數不明。華盛頓郵報說，根據一份外洩的5萬人目標清單，已確定其中1000多個手機號碼持有人身分，包括數名國家元首、至少65名企業負責人、85名人權工作者、189名記者與600多名政治人物和政府官員，這些可能被監控對象分布在50多個國家。

報導指出，清單上的許多號碼集中在10個國家，分別為亞塞拜然、巴林、匈牙利、印度、哈薩克、墨西哥 、摩洛哥、盧安達、沙烏地阿拉伯和阿聯。

外洩的5萬人目標清單中，有1.5萬個手機號碼持有人在墨西哥，包括政治人物、工會代表、記者。有些手機號碼持有人已死亡，例如在洗車場遭謀殺的一名墨西哥獨立記者，他的手機下落不明。

華郵 說，與沙烏地阿拉伯異議記者哈紹吉關係密切的兩名女性也在目標清單上，可能和哈紹吉2018年遭沙國謀殺有關。國際特赦組織也說，旗下鑑識專家判定，哈紹吉在土耳其伊斯坦堡沙國領事館被暗殺4天後，他未婚妻的手機就被飛馬軟體入侵。

英國衛報報導，目標清單上的人，包括法新社、華爾街日報、CNN、紐約時報、美聯社、法國世界報、彭博、經濟學人、路透和美國之音記者。一些記者甚至是被外國監控，例如法國就有數十名記者，手機遭摩洛哥情治單位以飛馬軟體入侵。

國際特赦組織秘書長卡拉馬德說：「清單上記者很多，顯示飛馬被用來恫嚇批評政府的媒體。這就是控制輿論，抗拒監督，鎮壓異議。」

外洩的目標清單由總部位於巴黎的非營利記者組織「禁忌故事」和國際特赦組織取得，分享給16個新聞機構。華郵、衛報和世界報等17家國際媒體據此聯合調查報導。

調查結果顯示，不僅專制政權，就連印度和墨西哥等民主政府也為政治目的使用飛馬軟體，匈牙利兩名調查記者的手機也確認遭監控。

NSO集團18日表示，該公司產品是用來監控罪犯和恐怖分子，只出售給人權紀律良好國家的軍方和執法單位，並指相關報導「充斥錯誤的假設和未經證實的說法」，威脅提出誹謗告訴。