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中國施壓荷蘭也買不到光刻機？ WSJ：拜登政府不准

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中國施壓荷蘭也買不到光刻機？ WSJ：拜登政府不准

記者羅印冲／綜合報導
美國總統拜登。（Getty Images）
美國總統拜登。（Getty Images）

對於中國為何遲遲無法購買到至關重要的荷蘭晶片光刻機，美媒披露是拜登（Joe Biden）政府從中阻撓，稱拜登政府仍在延續前政府的相關政策。

香港01引述華爾街日報報導，美國政府正在努力確保荷蘭的晶片光刻機不會最終進入中國。

北京一直在向荷蘭政府施壓，要求荷蘭政府允許中國公司購買艾斯摩爾公司（ASML）生產的一款主要產品，即名為極紫外光刻系統的機器，該機器對製造先進的微處理器至關重要。

英特爾（Intel）、三星電子和台積電等公司都在使用這款大型機器，用於製造尖端智能手機與5G蜂窩設備，以及用於人工智慧的計算機。

據報導，中方希望這款價值1.5億美元的機器用於中國晶片製造商，這樣華為公司和其他中國科技公司就可以減少對外國晶片供應商的依賴。但艾斯摩爾從未向中國發出一台機器，因為荷蘭迫於美國的壓力，拒絕向中國發放出口許可證。

據美國官員說，拜登政府以國家安全為由，要求荷蘭政府限制銷售。

評論指出，拜登政府這一立場是川普（Donald Trump）政府的延續，白宮首先確定了這台機器的戰略價值，並與荷蘭官員進行了接觸。

華爾街日報稱，美國的遊說使中荷關係緊張，據知情人士透露，中國官員經常詢問荷蘭官員，為什麼不授予艾斯摩爾將機器運往中國的許可證。

2020年12月，中國商務部副部長、國際貿易談判副代表俞建華呼籲荷蘭方面在華為5G、EUV光刻機等問題上秉持公平立場。

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