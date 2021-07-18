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英格蘭明全面解封 「為了恢復正常生活」賭很大

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英格蘭明全面解封 「為了恢復正常生活」賭很大

編譯李京倫／報導
英國首相強生。（Getty Images）
英國首相強生。（Getty Images）

英國英格蘭19日全面解封。美國有線電視新聞網（CNN）報導，英國首相強生賭很大，連他自己也承認，解封可能使更多人死於新冠肺炎。

目前英國87.8%的成人已接種第一劑疫苗，67.8%的成人接種完畢。雖然疫苗接種降低重症和死亡病例，但高傳染力的新冠變種病毒Delta肆虐，使英國新增確診人數飆升至1月以來新高。

19日起，英格蘭取消強制戴口罩，不再限制社交聚集人數，除特定場所外，不再要求保持社交距離，所有經營場所可恢復營業，也不再要求居家辦公。人口較少的蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭接種率也高，但都決定暫不全面解封。

如果民眾因為接觸確診者而接獲英國國民衛生服務署（NHS）新冠接觸史App通知，仍須居家隔離10天。隨著英格蘭確診病例增加，須居家隔離人數暴增，本月1日至7日有52萬人收到通知。

英國衛生大臣賈維德17日確診後，和他接觸的強生與財政大臣蘇納克依規定也得隔離。兩人原本想要試行每天篩檢並繼續工作免隔離，但在選民、政敵與企業主大力抨擊下，這項決定不到3小時就被推翻，兩人打消念頭，遵照法規隔離。發言人表示，強生將在他位於契克斯的鄉間宅邸進行隔離，「以遠距方式繼續和內閣開會」。

這不是強生第一次在疫情中冒險。他去年12月2日解封，承諾讓人民過正常的耶誕節，後來因為疫情升溫而食言，再度收緊防疫措施。去年夏天，英國政府鼓勵完全未接種疫苗的大眾回到酒吧和餐廳消費，甚至撥款獎勵。當歐洲其他國家採購疫苗時他不跟進，後來才強力推動接種，施打速度快過歐盟鄰國。

強生承認解封可能意味「更多的新冠死亡病例」，但他說，暑假到來會刺激經濟，如果不能及時重啟經濟，「那我們要到什麼時候才能恢復正常生活？」

倫敦帝國學院模型預測，全面解封會引起「嚴重的第3波住院和死亡潮」，帝國學院流行病學家佛格森說，「我認為每天新增10萬例幾乎是不可避免的」。英國雷丁大學細胞微生物學副教授克拉克警告，解封很可能「使醫院擠滿必須住院但不到加護病房程度的患者」，給醫療體系帶來巨大負擔。

英國 疫苗 疫情

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