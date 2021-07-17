華府職棒場外槍響4傷 球迷奔逃 海盜與國民隊比賽暫停
警方17日表示，職棒大聯盟華盛頓國民隊當晚在主場迎戰來訪的聖地牙哥海盜隊，比賽到第六局，球場外突然槍聲大作，目前已知4人受傷，球場因此大亂，觀眾紛紛離開看台，球員爭相尋找親人下落。
紐約時報報導，槍響後整個球場陷入恐懼及紊亂；警方表示正在調查整起事件，已知四人受傷；傷者狀況如何，警方並未立即透露，只表示兩人經治療後已經步行出院。
國民隊在社群媒體推特發文表示，建議球迷走經球場中央及右外野出入口離開球場。
比賽當時進行到第六局，海盜隊暫時以8:4領先國民隊；隊球高層表示，比賽將在18日下午恢復進；兩隊還會按日程，接下來馬上進行例行賽。
國民隊表示，據悉槍擊案發生在球場三壘方向的大門以外，球隊正與執法單位合作調查中。
Fans are seen running out of Nationals Park as they learn about the reports of an active shooter outside of the stadium pic.twitter.com/RLTttOQc7k— Jomboy Media (@JomboyMedia) July 18, 2021
shooter outside @Nationals Park tonight my god! 😳🙏🏽— MimiKelley (@DesheaMj) July 18, 2021
pic.twitter.com/dfSR9Xz3Xg
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