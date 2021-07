華府職棒場外槍響4傷 球迷奔逃 海盜與國民隊比賽暫停

華盛頓特區警方在球場內維安。(路透)

警方17日表示,職棒大聯盟華盛頓國民隊當晚在主場迎戰來訪的聖地牙哥 海盜隊,比賽到第六局,球場外突然槍聲大作,目前已知4人受傷,球場因此大亂,觀眾紛紛離開看台,球員爭相尋找親人下落。

警方在球場內疏散民眾。(路透) 路透社

紐約時報 報導,槍響後整個球場陷入恐懼及紊亂;警方表示正在調查整起事件,已知四人受傷;傷者狀況如何,警方並未立即透露,只表示兩人經治療後已經步行出院。

國民隊在社群媒體 推特發文表示,建議球迷走經球場中央及右外野出入口離開球場。

比賽當時進行到第六局,海盜隊暫時以8:4領先國民隊;隊球高層表示,比賽將在18日下午恢復進;兩隊還會按日程,接下來馬上進行例行賽。

國民隊表示,據悉槍擊案發生在球場三壘方向的大門以外,球隊正與執法單位合作調查中。

警方在球場外疏散民眾。(路透)

Fans are seen running out of Nationals Park as they learn about the reports of an active shooter outside of the stadium pic.twitter.com/RLTttOQc7k