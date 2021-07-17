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來福槍下 金山夫婦被搶蘋果、勞力士手表

記者劉先進／舊金山報導
舊金山一對夫婦從購物中心回來後，被三名嫌犯跟蹤撞擊車尾，嫌犯手拿AR式來福槍，搶走蘋果手機、汽車鑰匙和一塊勞力士手錶。圖中紅圈可以看到，一名劫匪手拿長槍。（視頻截圖）
舊金山一對夫婦從購物中心回來後，被三名嫌犯跟蹤撞擊車尾，嫌犯手拿AR式來福槍，搶走蘋果手機、汽車鑰匙和一塊勞力士手錶。圖中紅圈可以看到，一名劫匪手拿長槍。（視頻截圖）

灣區治安形勢最近日益嚴峻。舊金山一對夫婦從購物中心回來後，被三名嫌犯跟蹤撞擊車尾，嫌犯手拿AR式來福槍，搶走蘋果手機、汽車鑰匙和一塊勞力士（Rolex）手錶。女性受害者不願透露姓名。她說，「我曾一度以為他們要殺了先生。」

屋崙華埠12日到16日，連續發生4起搶劫。15日和16日，在華埠9街夾Harrison街幾乎同一地點，分別發生一起持槍搶劫。15日的搶劫中，70多歲的老人被劫匪按在地上搶走手錶，他頭部受傷。附近有好心人將手中單車犯下，試圖見義勇為幫忙，被劫匪用手槍打中頭部。16日，四個劫匪搶劫一對華人母女的兩個手提包，在拖拽中，也將華人弄傷。屋崙警局正在密切調查。

abc 7電視台知名亞裔記者Dion Lim報導說，事發為13日（本周二）下午。舊金山這對夫婦從購物中心Stonestown Galleria回來。突然發現一輛車跟在後面。隨後。搶劫犯追尾了受害者夫婦的車輛。

女性受害者事後流淚回憶說，當時她下了車，看到劫匪有槍，所以讓先生趕緊跑。她是兩個孩子的母親，從來沒有想到會發生這樣的事情。

兩個劫匪從車上下來，將男性受害者按在地上，搶走了蘋果手機、汽車鑰匙和一塊勞力士手錶。女性受害者表示，事發的15秒非常恐怖，她懇求劫匪不要傷害她先生，可以拿走任何想要的東西。「我絕對不想失去家人，不想讓孩子失去父親。」

附近鄰居的監控錄像顯示，一個劫匪手中拿著來福槍，將一名受害者按在地上。而身穿白色衣服的受害者女性走過去，估計是哀求劫匪別傷人。女性受害者說，目前無法入睡，害怕劫匪會再來，但也很感謝向警方提供監控視頻的房主。選擇分享故事，是希望讓其他人避免遭受同樣噩夢般的經歷。作為一個兩個孩子的母親，我想保護家人，想讓人們知道發生在我身上的事情，並有意識地保護他們的家人。如果發生同樣的事情，請不要離開車輛。趕緊撥打911。

目前，舊金山市警局正在調查此案，搜索三名嫌疑人。

舊金山一對夫婦從購物中心回來後，被三名嫌犯跟蹤撞擊車尾，嫌犯手拿AR式來福槍，搶...
舊金山一對夫婦從購物中心回來後，被三名嫌犯跟蹤撞擊車尾，嫌犯手拿AR式來福槍，搶走蘋果手機、汽車鑰匙和一塊勞力士手錶。（視頻截圖）

舊金山 華埠 汽車

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