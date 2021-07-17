灣區四幸運兒 刮刮樂刮出1800萬

灣區四名彩票刮刮樂玩家共獲1800萬美元獎金。 (取自美聯社)

據加州 彩票局稱，灣區的四位幸運彩民最近在刮刮樂彩票上總共贏了1800多萬美元，其中包括北灣的一位八位數的贏家。

在拍達路瑪，加西亞（Sylvia Garcia）在Lakeville公路上的7-Eleven買了一張終極百萬刮刮樂Ultimate Millions Scratchers彩票，中了1000萬美元。加西亞告訴彩票官員，她計劃買一棟房子，開辦一個企業，並將她的獎金用於投資 。

彩票公司說，在東灣，小昆圖（Romeo Quinto Jr.）靠一張幸運刮刮樂Luck Scratchers彩票贏得了500萬美元的大獎。他告訴彩票官員，他在都布林位於都布林大道2760號的Fallon Gate Chevron買了他的獎券，他本想在那裏停下來洗車，但當時排隊太長，所以他決定就買一杯飲料和一張刮刮樂彩票。

昆圖說，他計劃用獎金償還債務，幫助他人並進行投資。

據彩票公司稱，在東灣，麥克林（Jai McLin）在屋崙第17街1335號的Oakland Liquor & Market購買了一張即開型刮刮樂彩票，獲得了200萬美元。

而在南灣，提特（Hue Tiet）在聖荷西位於301 N. Jackson Ave.的Jackson Pure Water買了一張Set For Life的刮刮樂彩票後，贏了120萬美元，彩票公司說。

彩票抽獎遊戲的頭獎再次增長，周五晚上的勁球 Powerball jackpot開獎中沒有大獎獲得者，使周二開獎的大獎額估計爲1.28億美元。

在周六晚的開獎中，勁球的頭獎估計達到了1.5億美元，超級樂透的開獎金額爲800萬美元。