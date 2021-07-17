CNN：美高層視新冠自「實驗室外逸」可信度堪比自然論

美國有線電視新聞網報導，督導新冠肺炎情起源情報徹查工作的拜登政府高層如今認為，病毒意外從中國武漢實驗室外逸的說法，可信度與自然起源論不相上下。圖為莫德納新冠疫苗。（路透）

美國 有線電視新聞網（CNN）16日報導，督導新冠肺炎（COVID-19）疫情起源情報徹查工作的拜登 政府高層如今認為，病毒意外從中國武漢實驗室外逸的說法，可信度與自然起源論不相上下。

報導還說，目前立場與一年前大相徑庭，當時民主黨在公開場合都淡化所謂實驗室外逸論的可能性。

不過消息人士指出，目前的情資也強化了「病毒最可能源於自然，來自動物與人類接觸，而非蓄意製造」的觀點，但這與病毒可能是因意外從武漢病毒研究所 逸出的可能性並不矛盾，尤其武漢病毒研究所的冠狀病毒研究對象是蝙蝠。

但日前許多熟悉武漢病毒研究所運作的科學家認為，不太可能發生這種外洩情況。

多名知悉調查狀況的消息人士告訴CNN，儘管拜登要求90天內提出疫源調查報告的期限已過一半，情報圈對於病毒究竟從武漢實驗室外洩或源自野生動物，仍存在嚴重歧見。

相關知情人士指出，幾乎沒有新證據可牽動走向，但值得注意的是拜登政府高層正嚴肅看待實驗室外逸論，而且對此想法愈來愈持開放態度。

知悉當前調查狀況的消息人士透露，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）等數名高層認為，病毒因實驗室意外而逸出的說法，與源出自然論一樣看似可信。這名人士還透露，美國中央情報局（CIA）等情報單位一年前對實驗室外逸論抱持懷疑，如今也認為是一個可信的調查方向。

然而官員強調目前尚無定論，蘇利文本人在調查結束前也保持非常謹慎，不做任何評論。

CNN獨家取得一份美國國家情報總監辦公室（ODNI）6月11日發給情報圈的備忘錄，內容以「關鍵情報需求」可能有助確定疫源為由，責成官員取得更多有關動物傳人和實驗室外洩論的資料。

不過知悉調查進度的人士說，情報圈整體而言尚在原地打轉，狀況與拜登5月底下令調查時差不多：兩個單位傾向自然起源論，但認為可信度在低到中等，一個單位傾向實驗室外洩論，可信度同樣不高不低。