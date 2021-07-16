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放任疫苗假訊息散播 拜登斥：社群媒體「殺人」

總譯潘勛／綜合16日電
拜登總統16日在白宮表示，一些社群媒體容許疫苗不實訊息在其平台上散播，「就是在殺人」。(路透)
拜登總統16日在白宮表示，一些社群媒體容許疫苗不實訊息在其平台上散播，「就是在殺人」。(路透)

拜登總統16日表示，目前新冠疫情只在未接種疫苗者之間發作，一些社群媒體容許疫苗不實訊息在其平台上散播，「就是在殺人」；白宮稍早也指出，有一群12人該為散播海量的新冠疫情不實訊息負起責任，堪稱「假訊息十二寇」(disinformation dozen)，白宮與臉書等社群媒體平台之間因疫苗假訊息的硝煙火氣日漸升高。

國會山莊報(The Hill)報導，拜登回應他對新冠疫苗不實訊息在社群媒體散播有何看法時說，「他們在殺人。我國目前的疫情只在未接種人之間發作。他們真在殺人。」

聯邦公共衛生署長莫西(Vivek Murthy)15日發表建議文指出，拜登政府大力推動更多人接種疫苗，不實疫苗消息卻造成「嚴重威脅」；雖說疫苗普遍可得，但有些人不肯接種，不實訊息是原因之一。

莫西表示，現代科技公司容許不實訊息毒害全國資訊環境，對用戶幾乎不負責任；有心人在上頭散播不配稱為資訊的假訊息，影響力既廣又遠。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，政府正要求臉書等社群媒體要強勢一些，除掉散播不實訊息的「害人貼文」，凸顯正確資訊的貼文；莎奇指出，有個例子便是有個不實說法，誣指新冠疫苗致人於不孕，竟在網上亂傳，「政府希望能得悉，社媒平台著手對付這些不實又不準的訊息」。

莎奇日前指出，約12人在社媒平台發送反疫苗的不實訊息，占總量的65%。

目前全國疫苗接種率成長減緩，傳染力更強的新冠Delta變種在未接種疫苗國人當中散播，致使一直減少的確診病例又告上升，對抗不實訊息變成政府與疫情搏鬥的要務。

非營利組織「反制線上仇恨中心」(Center for Countering Digital Hate)日前指出，有個反疫苗要角叫小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)，就該被踢出社媒。小甘迺迪因分享不實的新冠假訊息，Instagram帳號被關閉，但Instagram的母公司臉書還容他存在，擁有30多萬名追蹤者。

臉書發言人回應為何小甘迺迪被Instagram逐出，卻能在臉書上存留時表示，公司無法跨App自動停止用戶帳號，原因在很多貼文跨App時可能有不同內容。

白宮發言人莎奇表示，白宮正要求臉書等社群媒體刪除散播不實疫情訊息的「害人貼文」。...
白宮發言人莎奇表示，白宮正要求臉書等社群媒體刪除散播不實疫情訊息的「害人貼文」。(路透)

疫苗 社群媒體 臉書

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