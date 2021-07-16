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APEC視訊峰會閉幕 各國承諾加強分享和製造疫苗

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APEC視訊峰會閉幕 各國承諾加強分享和製造疫苗

編譯李京倫／綜合報導
亞太經合會（APEC）16日臨時視訊峰會，由紐西蘭總理阿爾登主持。美聯社
亞太經合會（APEC）16日臨時視訊峰會，由紐西蘭總理阿爾登主持。美聯社

亞太經合會（APEC）臨時視訊峰會16日閉幕，會後發布的領袖聲明指出，成員國呼籲亞太地區公平分配新冠疫苗，並同意促進自由公平的貿易和投資環境，以加速經濟復甦。

聲明寫道，廣大群眾對新冠肺炎免疫是全球公共財，讓疫苗更容易取得對克服這場公衛危機很重要。成員國矢言加強製造與供應疫苗，並鼓勵在彼此同意的前提下自願轉移疫苗製造技術。

這場臨時峰會由紐西蘭總理阿爾登主持，美國總統拜登、中國國家主席習近平和俄國總統普亭都與會，主題是對付疫情，支持全球經濟復甦。

拜登在峰會上提出，他的政府想在疫情中成為「全世界的疫苗庫」。

美國已捐贈450萬劑疫苗給印尼，200萬劑給越南，100萬劑給馬來西亞，預計很快會給菲律賓320萬劑。白宮表示，捐給泰國、寮國、柬埔寨與巴布亞新幾內亞的疫苗會很快交貨。這8個接受美國疫苗的國家中，寮國和柬埔寨並非APEC成員國。

習近平在北京以視訊方式出席峰會。他表示，中方向APEC捐資成立「應對疫情和經濟復甦」子基金，有助於亞太經濟體早日戰勝疫情、實現經濟復甦。

習近平表示，中方已向發展中國家提供5億多劑疫苗，未來3年內還將再提供30億美元國際援助，支持發展中國家抗疫和恢復經濟社會發展。

習近平還說，中方支持取消新冠疫苗專利，願與其他國家合作，確保疫苗供應鏈穩定安全。

習近平並呼籲，全面落實APEC互聯互通藍圖，推進區域經濟一體化，早日建成高水平亞太自由貿易區。

白宮發布聲明說，拜登在峰會開始前與阿爾登通電話，討論美國維持自由開放印度太平洋。紐西蘭政府則發聲明表示，兩人討論如何確保紐西蘭及太平洋地區的新冠疫苗供應。

俄國總統普亭16日在莫斯科郊區新奧加廖沃官邸參加APEC視訊峰會。（路透）
俄國總統普亭16日在莫斯科郊區新奧加廖沃官邸參加APEC視訊峰會。（路透）

疫苗 習近平 美國

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