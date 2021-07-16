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警告解放軍？美空軍將派25架F-22參加西太平洋軍演

編譯周辰陽／綜合報導
美國空軍一架F-22匿蹤戰機，攝於4月。美國空軍7月將派遣25架F-22到關島與天寧島參加軍演，分析師認為此舉是要向中國送出一個強烈訊息。（路透/USA TODAY NETWORK）
美國空軍一架F-22匿蹤戰機，攝於4月。美國空軍7月將派遣25架F-22到關島與天寧島參加軍演，分析師認為此舉是要向中國送出一個強烈訊息。（路透/USA TODAY NETWORK）

美國空軍7月將派遣20多架最先進的F-22匿蹤戰機參與西太平洋的一場演習，分析師認為美軍罕見地大規模部署強力戰機，目的是要向中國送出強烈訊息。

CNN 16日報導，位於夏威夷的美國太平洋空軍（Pacific Air Forces）表示，來自夏威夷空中國民兵與阿拉斯加埃爾蒙多夫-理查森聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）約25架F-22將部署到關島與天寧島（Tinian island），參加「2021太平洋鋼鐵行動」（Operation Pacific Iron 2021）。

美國太平洋司令部聯合情報中心（US Pacific Command's Joint Intelligence Center）前主管、現駐夏威夷的國防分析師舒斯特（Carl Schuster）指出，正常的F-22部署有6至12架戰機，但現在正值台灣與南海等太平洋熱點的關係緊張之際，派出大批F-22參加演習是向中國大陸送出一個「緊急信文」（immediate message）。

舒斯特認為，目前中共人民解放軍擁有約20至24架可作戰的第5代戰機，「美國太平洋空軍正在示範，他們能在很短時間內，部署跟（中國大陸）整個庫存目前所擁有的第5代戰機要一樣多或更多的軍機進入戰場」。

美國 中國 夏威夷

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